«Первый канал» не покажет «Евровидение»

«Первый канал» не считает возможным транслировать «Евровидение», так как организатор этого музыкального конкурса не смог обеспечить участие в нем российского конкурсанта, сообщила телекомпания.

Сегодня «Первый канал» получил письмо Европейского вещательного союза (ЕВС, организатор «Евровидения») о том, что союз не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение», сообщила телекомпания. ЕВС в письме ссылается на решение специальных служб Украины. «Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было обьединение людей», - заявил «Первый».

Союз по-прежнему предлагает вариант удаленного участия Самойловой либо ее замену на другого участника, но «Первый» считает оба варианта неприемлемыми: «Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться».

Певица Юлия Самойлова с песней Flame is Burning должна представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в Киеве. Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Юлия была финалисткой музыкального телепроекта «Фактор А» в 2013 г., заняв второе место. В 2014 г. она исполняла песню «Вместе» на торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи. Музыку и слова песни Flame is Burning написали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

СБУ запретила на три года въезд в страну Самойловой из-за того, что в 2015 г. она выступала в Крыму. Согласно законам Украины въезжать на территорию полуострова можно только со стороны Украины. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сможет принять участие в конкурсе, если выберет другого артиста – у которого нет проблем с украинским законодательством.

В пресс-службе «Первого канала» также заявляли, что Самойлова примет участие в «Евровидении» в 2018 г. в том случае, если не попадет в этом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Украины наносит удар по престижу «Евровидения» и «девальвирует конкурс». «У этой истории есть, конечно, скажем так, эмоциональная и морально-этическая сторона, но есть и фактологическая. Вот фактологическая сторона четко свидетельствует о том, что, наверное, подрывается авторитет этого конкурса. Безусловно, подрывается, по крайней мере у такого важного участника с таким большим населением, как Россия», – отметил Песков.