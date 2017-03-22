Самойлова может принять участие в «Евровидении» в 2018 году

Юлия Самойлова примет участие в «Евровидении» в 2018 г. в том случае, если не попадет в этом. «В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», – сообщили в пресс-службе «Первого канала». Эту информацию подтвердили и в ВГТРК, которая будет принимать решение о представителе России на конкурсе в следующем году.