Организаторы Евровидения разочарованы решением Киева по Самойловой

В Европейском вещательном союзе (EBU) разочарованы решением властей Украины ввести запрет на въезд в страну участнице от России «Евровидения-2017» Юлии Самойловой, передает «Интерфакс».

«Мы должны уважать законы страны, принимающей конкурс, но мы глубоко разочарованы этим решением и считаем, что оно противоречит и духу конкурса, и центральному для наших ценностей понятию инклюзивности», - говорится в заявлении организаторов «Евровидения».

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины решила запретить на 3 года въезда в страну Самойловой. Это связано с ее поездками в Крым, заявили в Киеве.

«Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы добиться того, чтобы все артисты могли выступить на 62-м песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве в мае», - уточнили в EBU.