Российской участнице «Евровидения» Самойловой запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в страну российской участнице конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой. «Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», — приводит «Интерфакс» слова представителя ведомства Елены Гитлянской.

Певице запретили въезд в страну из-за того, что в 2015 г. она выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Согласно законам Украины, въезжать на территорию полуострова можно только со стороны Украины.