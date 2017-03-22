МИД России считает запрет Украины на въезд Самойловой бесчеловечным актом

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин считает, что запрет на въезд на Украину Юлии Самойловой, участницы от России на конкурс «Евровидение-2017», является циничным и бесчеловечным актом, передает ТАСС.

«Это очередной откровенно циничный и бесчеловечный акт киевской власти», - сказал он.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны россиянке Юлии Самойловой сроком на три года.