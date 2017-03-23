Организаторы «Евровидения» предлагают организовать видеотрансляцию выступления Самойловой

Европейский вещательный союз (EBU) предложил Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой на конкурсе «Евровидение-2017». В официальном заявлении EBU отмечается, что такого не не случалось за все 60 лет проведения музыкального конкурса.

Исполнительный руководитель Йон Ола Санд выразил надежду, что украинские власти позволят всем участникам посетить Киев и выступить на «Евровидении». «Конкурс остается свободным от политики», – отметил он.