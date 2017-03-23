Песков: решение Украины запретить въезд Самойловой девальвирует «Евровидение»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что решение властей Украины запретить въезд российской певице Юлии Самойловой наносит удар по престижу «Евровидения». «Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверное, это наносит удар по престижу «Евровидения», – сказал Песков.

Он добавил, что в России надеются на пересмотр решения. «У этой истории есть, конечно, скажем так, эмоциональная и морально-этическая сторона, но есть и фактологическая. Вот фактологическая сторона четко свидетельствует о том, что, наверное, подрывается авторитет этого конкурса. Безусловно, подрывается, по крайней мере у такого важного участника с таким большим населением, как Россия», – отметил Песков.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в страну российской участнице конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой. Решение принято из-за того, что в 2015 г. она выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Согласно законам Украины въезжать на территорию полуострова можно только со стороны Украины.