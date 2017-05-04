Организаторы «Евровидения» могут ввести санкции против России и Украины

Европейский вещательный союз, являющийся организатором «Евровидения», может ввести санкции в отношении России и Украины из-за нарушений устава конкурса. Об этом сообщает ZDF Heute со ссылкой на председателя оргкомитета конкурса Франка-Дитера Фрайлинга.

По его словам, Киев не выполнил взятые на себя обязательства по обеспечению выступлений всех участников, а Россия нарушила правила, поскольку ее представители не присутствовали на обязательных встречах в начале года.

Решение о санкциях пока не принято, этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе, добавил Фрайлинг. В уставе предусмотрены несколько вариантов санкций — денежный штраф, лишение спонсорской поддержки и отстранение от участия в конкурсе сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что Европейский вещательный союз рассмотрит возможность отстранения России от участия в конкурсе в следующем году. Такая мера может быть применена к России из-за отказа транслировать конкурс в этом году.