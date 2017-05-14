Победителем «Евровидения-2017» стал португальский певец Сальвадор Собраль
Россия впервые с 2000 года не участвовала в конкурсе
Победителем конкурса Евровидение-2017 стал исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль с композицией «Amar pelos dois». В финальном голосовании он получил 758 баллов
1/10
Сальвадор Собраль приехал в Киев только на открытие конкурса 7 мая и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства
2/10
В своем выступлении он сделал акцент больше на музыке, чем на спецэффектах
3/10
Второе место занял представитель Болгарии Кристиан Костов с композицией «Beautiful Mess». В финале он набрал 615 баллов
4/10
Третье место заняла группа из Молдовы Sunstroke Project с песней «Hey Mamma», в финале они получили 374 балла
5/10
Выступление украинской певицы Джамалы пытался сорвать человек с автралийским флагом
6/10
Один из фаворитом букмекеров, итальянский певец Франческо Габбани с песней «Occidentaliʼs Karma», занял 6 место
7/10
Певица из Великобритании Люси Джонс
8/10
В следующем году конкурс должен пройти в Португалии. На фото австрийский исполнитель Натан Трент
9/10
В этом году Россия решила отправить на «Евровидение» певицу Юлию Самойлову. Однако Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 г. на концерте в Крыму. В итоге Юлия на конкурс не поехала, а «Первый канал» отказался его транслировать . Песню, которую готовила к «Евровидению», Юлия исполнила на праздничном концерте в Севастополе 9 мая
10/10