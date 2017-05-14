Досуг

Победителем «Евровидения-2017» стал португальский певец Сальвадор Собраль

Россия впервые с 2000 года не участвовала в конкурсе
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