В Швейцарии арестовали залог Украины за «Евровидение»

В Швейцарии инициировали арест 15 млн евро финансовых гарантий Украины по «Евровидению», сообщается на сайте соорганизатора конкурса, украинского телеканала «Первый национальный».

Эту сумму Киев предоставил Европейскому вещательному союзу (EBU) для обеспечения подготовки и проведения «Евровидения-2017», которое состоялось в мае в украинской столице.

«Международный песенный конкурс был успешно проведен на Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться», — отмечают в компании. Однако EBU проинформировал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ), что женевское управление принудительного взыскания задолженности запустило процедуру ареста этих средств.

НОТУ уже обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения этой процедуры.