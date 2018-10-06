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Умерла оперная певица Монтсеррат Кабалье

Испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье умерла в субботу утром в больнице в Барселоне, сообщает газета El Pais со ссылкой на врачей. Кабалье было 85 лет.

По данным издания, похороны певицы состоятся в понедельник, 8 октября. Накануне, в воскресенье, пройдет церемония прощания.

На счету Монсеррат Кабалье более 100 ролей, около 800 камерных произведений. Мировую известность ей принесла роль в опере Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа» на сцене Карнеги-холла в 1965 г. Кабалье отмечена несколькими премиями Grammy, в том числе за лучшее вокальное соло (1969).

В 1988 г. вышел совместный альбом Кабалье с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — Barcelona. Заглавная песня из этого альбома стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 г., проходивших в столице Каталонии

Певица несколько раз приезжала с гастролями в Россию. Впервые она выступила в Москве в 1974 г. с партией Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини. Последний концерт Кабалье в Москве состоялся в июне текущего года в рамках турне, приуроченного к ее 85-летию.