Стиль жизни

Новости

УЕФА отстранил казанский «Рубин» от еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил футбольный клуб «Рубин» от участия в еврокубках на один сезон. Об этом говорится в сообщении организации.

Решение об отстранении приняла следственная палата УЕФА из-за нарушений «Рубином» условий финансового fair play (клубы не должны иметь просроченных финансовых обязательств перед другими клубами, футболистами, налоговыми органами и др. – Прим. «Ведомостей»), отмечается в сообщении. Какие-либо подробности о нарушении «Рубином» правил не раскрываются. Заключение об отстранении клуб может обжаловать в Спортивном арбитражном суде, напоминает УЕФА.

«Рубин» – футбольный клуб из Казани, чемпион России в 2008 г. и 2009 г. В последний раз «Рубин» принимал участие в еврокубках в сезоне 2015-2016 гг., но тогда клуб не смог выйти в плей-офф.

Это не первый случай, когда УЕФА не допускает российский клуб к участию в еврокубках из-за нарушения финансового fair play. В 2015 г. ассоциация отстранила московское «Динамо» на один сезон.

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России