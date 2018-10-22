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«Спартак» уволил Карреру после трех домашних поражений

Итальянский специалист Массимо Каррера покидает пост главного тренера ФК «Спартак». Об этом говорится на сайте футбольного клуба.

Такое решение принял совет директоров «Спартака», уточняется в сообщении. Итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена, а результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет, говорится там же. При этом в сообщении отмечается, что клуб благодарит Карреру за проделанную работу.

При Каррере «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России, выиграв титул в сезоне 2016/17 г. В прошлом сезоне команда в последнем туре упустила прямую путевку в Лигу чемпионов, проиграв дома московскому «Динамо». Владелец «Спартака» Леонид Федун оценивал финансовые потери от непопадания в Лигу чемпионов в $20 млн. В этом сезоне команда снова не смогла пробиться в Лигу чемпионов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Спартак» занимает седьмое место. Команда потерпела поражения в трех последних домашних встречах: от грозненского «Ахмата» со счетом 1:2, от «Ростова» – 1:0 и от тульского «Арсенала» – 2:3.

«Спартак» принадлежит вице-президенту «Лукойла» Леониду Федуну. Он занимает 17-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $6,9 млрд.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен испанец Рауль Рианчо. Он пришел в «Спартак» летом 2018 г. До этого он работал в киевском «Динамо» и тренировал сборную Украины.

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