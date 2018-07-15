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Самым успешным клубом ЧМ-2018 стал «Манчестер сити»

«Ведомости» составили рейтинг команд, чьи футболисты играли на чемпионате мира
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«Манчестер сити» стал самым успешным клубом прошедшего в России чемпионата мира по футболу. «Ведомости» составили рейтинг из 50 команд, чьи игроки сыграли в составах национальных сборных. Всего на ЧМ сыграли футболисты из 315 клубов. Были учтены все 736 игроков – по 23 человека в 32 сборных, вне зависимости от времени, проведенного футболистом на поле.

Игрокам сборных, занявших последнее место в группе, начислено по одному баллу, третье место в группе – по два балла, игрокам команд, вышедших в 1/8 финала, – по четыре балла, в четвертьфинал – по пять баллов. Игроки сборной Англии, вышедшей в полуфинал и занявшей четвертое место, получили по шесть баллов, игроки занявшей третье место Бельгии – по семь баллов. Футболисты сборной Хорватии, занявшие второе место на ЧМ, получили по восемь баллов, а чемпионы мира – игроки сборной Франции – по 10 баллов. Полученные игроками баллы суммировались по клубам. «Ведомости» составили топ-50 команд по числу баллов, в рейтинге также учтены результаты российских футбольных клубов.

Первое место рейтинга занял английский футбольный клуб «Манчестер сити», набравший 85 очков. За него играют футболисты, попавшие на ЧМ в состав сборных Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Португалии, Испании и Франции. На втором месте испанский ФК «Барселона» – 75 баллов, на третьем – английский «Тоттенхэм Хотспур» (71 балл). В топ-10 самых успешных клубов также вошли «Реал Мадрид», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер юнайтед», «Челси», «Атлетико Мадрид», «Ювентус» и «Монако». Таким образом, в десятке лучших на ЧМ оказались четыре футбольных клуба из Англии, три из Испании и по одному – из Франции, Италии и Монако.

Два российских футбольных клуба – «Зенит» и ЦСКА – вошли в топ-20 рейтинга. За «Зенит» играют пять футболистов российской сборной и один – из сборной Сербии. За ЦСКА – пять российских футболистов и один – из сборной Нигерии. В топ-50 из российских клубов вошли ФК «Локомотив» (22-е место рейтинга), «Краснодар» (26-е), «Спартак» (36-е) и «Рубин» (по числу баллов занимает 50-56-е место). ФК «Ахмат» занял 101-е место среди всех клубов, игроки которых играли на ЧМ, тульский «Арсенал» – 116-е, а «Ростов» - 176-е место. У ФК «Ростов» всего три балла – по одному за каждого исландского футболиста, игравшего за национальную сборную на этом ЧМ.

Самые успешные клубы ЧМ-2018

Место рейтинга Клуб Страна клуба Баллы
1  Манчестер Сити Англия 85  
2  Барселона Испания 75  
3  Тоттенхэм Хотспур Англия 71  
4-5  Реал Мадрид Испания 67  
4-5  Пари Сен-Жермен Франция 67  
6  Манчестер Юнайтед Англия 63  
7  Челси Англия 60  
8  Атлетико Мадрид Испания 55  
9  Ювентус Италия 47  
10  Монако Монако 46  
11  Ливерпуль Англия 35  
12  Олимпик (Марсель) Франция 34  
13-14  Севилья Испания 30  
13-14  Лестер Сити Англия 30  
15  Боруссия (Мёнхенгладбах) Германия 28  
16-17  Зенит (СПб) Россия 27  
16-17  ЦСКА (Москва) Россия 27  
18-21  Интернационале Италия 26  
18-21  Бавария Германия 26  
18-21  Спортинг (Лиссабон) Португалия 26  
18-21  Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Германия 26  
22-23  Боруссия (Дортмунд) Германия 25  
22-23  Локомотив (Москва) Россия 25  
24  Милан Италия 24  
25  Арсенал (Лондон) Англия 22  
26  Краснодар Россия 20  
27  Наполи Италия 19  
28-30  Бешикташ Турция 18  
28-30  Аль-Хиляль (Эр-Рияд) Саудовская Аравия 18  
28-30  Бенфика Португалия 18  
31-32  Аль-Ахли (Джидда) Саудовская Аравия 17  
31-32  Порту Португалия 17  
33  Сампдория Италия 16  
34-37  Сток Сити Англия 15  
34-37  Реал Сосьедад Испания 15  
34-37  Спартак (Москва) Россия 15  
34-37  Болонья Италия 15  
38-43  Шальке 04 Германия 14  
38-43  Олимпик (Лион) Франция 14  
38-43  Селтик Шотландия 14  
38-43  Индепендьенте Аргентина 14  
38-43  РБ Лейпциг Германия 14  
38-43  Тулуза Франция 14  
44-49  Аякс Нидерланды 13  
44-49  Бока Хуниорс Аргентина 13  
44-49  Вильярреал Испания 13  
44-49  Копенгаген Дания 13  
44-49  Сельта Испания 13  
44-49  Суонси Сити Англия 13  
50-57  Хоффенхайм Германия 12  
50-57  Динамо (Загреб) Хорватия 12  
50-57  Андерлехт Бельгия 12  
50-57  Америка Мексика 12  
50-57  Пачука Мексика 12  
50-57  Ривер Плейт Аргентина 12  
50-57  Рубин Россия 12  
50-57  УАНЛ Тигрес Мексика 12  
...  
101  Ахмат Россия 7  
...  
117 Арсенал (Тула) Россия 5  
...  
176  Ростов Россия 3  
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