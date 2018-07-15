Самым успешным клубом ЧМ-2018 стал «Манчестер сити»

facebook.com/mancity

«Манчестер сити» стал самым успешным клубом прошедшего в России чемпионата мира по футболу. «Ведомости» составили рейтинг из 50 команд, чьи игроки сыграли в составах национальных сборных. Всего на ЧМ сыграли футболисты из 315 клубов. Были учтены все 736 игроков – по 23 человека в 32 сборных, вне зависимости от времени, проведенного футболистом на поле.

Игрокам сборных, занявших последнее место в группе, начислено по одному баллу, третье место в группе – по два балла, игрокам команд, вышедших в 1/8 финала, – по четыре балла, в четвертьфинал – по пять баллов. Игроки сборной Англии, вышедшей в полуфинал и занявшей четвертое место, получили по шесть баллов, игроки занявшей третье место Бельгии – по семь баллов. Футболисты сборной Хорватии, занявшие второе место на ЧМ, получили по восемь баллов, а чемпионы мира – игроки сборной Франции – по 10 баллов. Полученные игроками баллы суммировались по клубам. «Ведомости» составили топ-50 команд по числу баллов, в рейтинге также учтены результаты российских футбольных клубов.

Первое место рейтинга занял английский футбольный клуб «Манчестер сити», набравший 85 очков. За него играют футболисты, попавшие на ЧМ в состав сборных Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Португалии, Испании и Франции. На втором месте испанский ФК «Барселона» – 75 баллов, на третьем – английский «Тоттенхэм Хотспур» (71 балл). В топ-10 самых успешных клубов также вошли «Реал Мадрид», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер юнайтед», «Челси», «Атлетико Мадрид», «Ювентус» и «Монако». Таким образом, в десятке лучших на ЧМ оказались четыре футбольных клуба из Англии, три из Испании и по одному – из Франции, Италии и Монако.

Два российских футбольных клуба – «Зенит» и ЦСКА – вошли в топ-20 рейтинга. За «Зенит» играют пять футболистов российской сборной и один – из сборной Сербии. За ЦСКА – пять российских футболистов и один – из сборной Нигерии. В топ-50 из российских клубов вошли ФК «Локомотив» (22-е место рейтинга), «Краснодар» (26-е), «Спартак» (36-е) и «Рубин» (по числу баллов занимает 50-56-е место). ФК «Ахмат» занял 101-е место среди всех клубов, игроки которых играли на ЧМ, тульский «Арсенал» – 116-е, а «Ростов» - 176-е место. У ФК «Ростов» всего три балла – по одному за каждого исландского футболиста, игравшего за национальную сборную на этом ЧМ.