Самым успешным клубом ЧМ-2018 стал «Манчестер сити»
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«Манчестер сити» стал самым успешным клубом прошедшего в России чемпионата мира по футболу. «Ведомости» составили рейтинг из 50 команд, чьи игроки сыграли в составах национальных сборных. Всего на ЧМ сыграли футболисты из 315 клубов. Были учтены все 736 игроков – по 23 человека в 32 сборных, вне зависимости от времени, проведенного футболистом на поле.
Игрокам сборных, занявших последнее место в группе, начислено по одному баллу, третье место в группе – по два балла, игрокам команд, вышедших в 1/8 финала, – по четыре балла, в четвертьфинал – по пять баллов. Игроки сборной Англии, вышедшей в полуфинал и занявшей четвертое место, получили по шесть баллов, игроки занявшей третье место Бельгии – по семь баллов. Футболисты сборной Хорватии, занявшие второе место на ЧМ, получили по восемь баллов, а чемпионы мира – игроки сборной Франции – по 10 баллов. Полученные игроками баллы суммировались по клубам. «Ведомости» составили топ-50 команд по числу баллов, в рейтинге также учтены результаты российских футбольных клубов.
Первое место рейтинга занял английский футбольный клуб «Манчестер сити», набравший 85 очков. За него играют футболисты, попавшие на ЧМ в состав сборных Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Португалии, Испании и Франции. На втором месте испанский ФК «Барселона» – 75 баллов, на третьем – английский «Тоттенхэм Хотспур» (71 балл). В топ-10 самых успешных клубов также вошли «Реал Мадрид», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер юнайтед», «Челси», «Атлетико Мадрид», «Ювентус» и «Монако». Таким образом, в десятке лучших на ЧМ оказались четыре футбольных клуба из Англии, три из Испании и по одному – из Франции, Италии и Монако.
Два российских футбольных клуба – «Зенит» и ЦСКА – вошли в топ-20 рейтинга. За «Зенит» играют пять футболистов российской сборной и один – из сборной Сербии. За ЦСКА – пять российских футболистов и один – из сборной Нигерии. В топ-50 из российских клубов вошли ФК «Локомотив» (22-е место рейтинга), «Краснодар» (26-е), «Спартак» (36-е) и «Рубин» (по числу баллов занимает 50-56-е место). ФК «Ахмат» занял 101-е место среди всех клубов, игроки которых играли на ЧМ, тульский «Арсенал» – 116-е, а «Ростов» - 176-е место. У ФК «Ростов» всего три балла – по одному за каждого исландского футболиста, игравшего за национальную сборную на этом ЧМ.
Самые успешные клубы ЧМ-2018
|Место рейтинга
|Клуб
|Страна клуба
|Баллы
|1
|Манчестер Сити
|Англия
|85
|2
|Барселона
|Испания
|75
|3
|Тоттенхэм Хотспур
|Англия
|71
|4-5
|Реал Мадрид
|Испания
|67
|4-5
|Пари Сен-Жермен
|Франция
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|Англия
|63
|7
|Челси
|Англия
|60
|8
|Атлетико Мадрид
|Испания
|55
|9
|Ювентус
|Италия
|47
|10
|Монако
|Монако
|46
|11
|Ливерпуль
|Англия
|35
|12
|Олимпик (Марсель)
|Франция
|34
|13-14
|Севилья
|Испания
|30
|13-14
|Лестер Сити
|Англия
|30
|15
|Боруссия (Мёнхенгладбах)
|Германия
|28
|16-17
|Зенит (СПб)
|Россия
|27
|16-17
|ЦСКА (Москва)
|Россия
|27
|18-21
|Интернационале
|Италия
|26
|18-21
|Бавария
|Германия
|26
|18-21
|Спортинг (Лиссабон)
|Португалия
|26
|18-21
|Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
|Германия
|26
|22-23
|Боруссия (Дортмунд)
|Германия
|25
|22-23
|Локомотив (Москва)
|Россия
|25
|24
|Милан
|Италия
|24
|25
|Арсенал (Лондон)
|Англия
|22
|26
|Краснодар
|Россия
|20
|27
|Наполи
|Италия
|19
|28-30
|Бешикташ
|Турция
|18
|28-30
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|Саудовская Аравия
|18
|28-30
|Бенфика
|Португалия
|18
|31-32
|Аль-Ахли (Джидда)
|Саудовская Аравия
|17
|31-32
|Порту
|Португалия
|17
|33
|Сампдория
|Италия
|16
|34-37
|Сток Сити
|Англия
|15
|34-37
|Реал Сосьедад
|Испания
|15
|34-37
|Спартак (Москва)
|Россия
|15
|34-37
|Болонья
|Италия
|15
|38-43
|Шальке 04
|Германия
|14
|38-43
|Олимпик (Лион)
|Франция
|14
|38-43
|Селтик
|Шотландия
|14
|38-43
|Индепендьенте
|Аргентина
|14
|38-43
|РБ Лейпциг
|Германия
|14
|38-43
|Тулуза
|Франция
|14
|44-49
|Аякс
|Нидерланды
|13
|44-49
|Бока Хуниорс
|Аргентина
|13
|44-49
|Вильярреал
|Испания
|13
|44-49
|Копенгаген
|Дания
|13
|44-49
|Сельта
|Испания
|13
|44-49
|Суонси Сити
|Англия
|13
|50-57
|Хоффенхайм
|Германия
|12
|50-57
|Динамо (Загреб)
|Хорватия
|12
|50-57
|Андерлехт
|Бельгия
|12
|50-57
|Америка
|Мексика
|12
|50-57
|Пачука
|Мексика
|12
|50-57
|Ривер Плейт
|Аргентина
|12
|50-57
|Рубин
|Россия
|12
|50-57
|УАНЛ Тигрес
|Мексика
|12
|...
|–
|–
|–
|101
|Ахмат
|Россия
|7
|...
|–
|–
|–
|117
|Арсенал (Тула)
|Россия
|5
|...
|–
|–
|–
|176
|Ростов
|Россия
|3