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В «Гоголь-центре» покажут новый спектакль Серебренникова

В «Гоголь-центре» представят новый спектакль Кирилла Серебренникова, который сделан без его присутствия в театре. Об этом сообщила пресс-служба «Гоголь-центра» со ссылкой на режиссера постановки Евгения Кулагина, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что Серебренников выступил в проекте в качестве автора замысла, пьесы, сценографии, костюмов и мизансцен. Репетиции записывались на видео и передавались режиссеру, находящемуся под домашним арестом, через адвоката.

Премьерные показы, как следует из данных на сайте «Гоголь-центра», пройдут 25 и 26 декабря. О чем именно постановка, в описании не указывается. В нем отмечается, что в «Барокко» звучат тексты философов, художников и общественных деятелей середины XX в., а также произведения Генделя, Вивальди, Баха в исполнении артистов театра и приглашенных оперных певцов.

Серебренников находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии», по которому сейчас проходят слушания в суде. На скамье подсудимых помимо него – бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор проекта «Платформа» Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Им вменяют хищение 133 млн руб., выделенных из бюджета на проект «Платформа». Почти все фигуранты дела вину не признают. Вину признала только бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, которая заключила сделку и дала показания против коллег.

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