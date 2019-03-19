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Умер режиссер Марлен Хуциев

На 94-м году жизни в Москве умер российский режиссер, народный артист СССР, сценарист Марлен Хуциев, передает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов. «Марлен Мартынович скончался сегодня в семь часов утра», – сообщил представитель союза.

В субботу, 16 марта, Хуциева доставили в реанимационное отделение Боткинской больницы, передавал ранее Пятый канал.

Хуциев родился в Тбилиси 4 октября 1925 г. После окончания школы он поступил на режиссерский факультет ВГИКа. В 1953 г., окончив институт, Хуциев устроился режиссером на Одесскую киностудию. В 1959 г. перешел на работу в киностудию им. Горького, в 1965 г. – в киностудию «Мосфильм». С 1968 по 1971 г. Хуциев был художественным руководителем творческого объединения «Экран» Центрального телевидения. С 1978 г. он возглавлял творческую мастерскую режиссуры художественного кино во ВГИКе. С 1987 г. режиссер заведовал кафедрой режиссуры художественного фильма ВГИКа. 19 декабря 2008 г. Хуциева избрали председателем Союза кинематографистов России. В этом году на экраны должна выйти последняя работа Хуциева – фильм «Невечерняя».

Наиболее известными работами режиссера являются «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Был месяц май» и др.