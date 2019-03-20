«Нуреев» Серебренникова признан балетом года жюри премии BraVo
Жюри профессиональной музыкальной премии BraVo в области классического искусства признала постановку «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова балетом года, сообщает ТАСС.
Награду в номинации вручала британская актриса русского происхождения Хелен Миррен. Награду получил исполнитель роли Рудольфа Нуреева Владислав Лантратов, передает «Интерфакс».
Над балетом о выдающемся танцовщике ХХ в. Рудольфе Нурееве работали композитор Илья Демуцкий, хореограф Юрий Посохов и режиссер Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом. Премьера «Нуреева» должна была состояться в Большом театре в июле 2017 г., но незадолго до этого театр впервые за десятилетия объявил о ее отмене. В театре заявили, что спектакль оказался к показу на публике не готов. Премьера балета состоялась в декабре 2017 г.
Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 г. по делу «Седьмой студии». Вместе с ним по этому делу проходят еще пять человек. Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Всего было выделено 216,5 млн руб. за три года.
Как прошла премьера балета «Нуреев» в Большом театре
Фото: Василий Конов