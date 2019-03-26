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Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах (MMA). Об этом он сообщил в Twitter.

В своем обращении он пожелал бывшим коллегам удачи. «Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам, которые уже успели отойти от дел», – написал он. Почему именно он решил объявить о завершении карьеры, спортсмен не уточнил.

Макгрегор – боец смешанных боевых искусств, который непродолжительно выступал также в профессиональном боксе. Спортсмену 30 лет, он бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. Макгрегор входит в списки самых высокооплачиваемых спортсменов и знаменитостей мира по версии Forbes: издание оценивает его состояние в $99 млн.

Осенью прошлого года Макгрегор проиграл бой Хабибу Нурмагомедову из Дагестана за титул чемпиона UFC в легком весе. Ирландец сдался в четвертом раунде из пяти. После окончания поединка Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где началась драка. После этого Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием Макгрегора. По словам российского бойца, ирландец оскорблял его «религию, семью и нацию». Оба спортсмена были дисквалифицированы на некоторое время из-за произошедшего.

Как отмечает Championat.com, дисквалификация Макгрегора истекала в середине апреля. В июле 2019 г. спортсмен собирался выступить против американца Дональда Серроне, но последнего заявили на бой с другим бойцом, пишет MMA Fighting.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора