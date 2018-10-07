Хабиб Нурмагомедов сохранил титул чемпиона UFC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил титул действующего чемпиона UFC Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил титул действующего чемпиона UFC (бои по смешанным единоборствам) в легком весе, одержав победу над Конором Макгрегором – ирландец сдался в четвертом раунде из пяти.

По статистике по четырем раундам, Нурмагомедов контролировал поединок большую часть времени. В четвертом раунде Нурмагомедов применил удушающий прием, через несколько секунд Макгрегор сдался. После этого Нурмагомедов выпрыгнул из октагона в зал, где началась массовая потасовка. Также произошла стычка в октагоне между Макгрегором и участниками команды Нурмагомедова. Позже их смогли разнять, Макгрегор покинул октагон. Нурмагомедову не стали надевать пояс чемпиона – президент UFC Дэйна Уайт объяснил Хабибу, что, согласно регламенту, тот не имел права покидать пределы октагона для драки с оскорбившим его человеком. Уайт объяснил, что не будет вручать пояс Нурмагомедову, так как «все ринутся к октагону» и это может спровоцировать новую драку.

«Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Просто дайте мой пояс!» — говорил Хабиб после боя (цитата по «Чемпионату»). Позже Нурмагомедову все же отдали пояс, он пришел с ним на пресс-конференцию после боя.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором стал главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 229 в Лас-Вегасе. Ultimate Fighting Championship (Абсолютный бойцовский чемпионат) – одна из крупнейших в мире организаций, проводящих турниры по Mixed Martial Arts (MMA – официальное название смешанных единоборств).

Билеты на этот бой были раскуплены за три минуты, сообщал Dublin Live. Арена T-Mobile, на которой прошел поединок, вмещает 20 000 зрителей. Стоимость билетов на бой начиналась от $200 и достигала нескольких тысяч. Отдельно продавалась возможность просмотра телетрансляции. Президент UFC Дэйна Уайт сообщал, что до начала поединка было продано почти 3 млн трансляций. Стоимость одной трансляции в США составляла $89,95–99,95 в зависимости от качества картинки.

Как сообщал «Спорт-экспресс», Макгрегору в качестве гонорара было гарантировано $15 млн, Нурмагомедову – около $3,5 млн. По данным MMA Fighting, Нурмагомедов получит гарантированный гонорар в $2 млн за бой с ирландцем, а Макгрегор – $3 млн. Сумма призовых для победителя организаторами не разглашалась, но и без того для российского бойца это рекордный заработок в карьере. Кроме того, Макгрегор заключил контракт с UFC на шесть боев. Сделка предусматривает, что Proper Whiskey – производитель нового бренда виски Proper No. Twelve – будет спонсировать все поединки с участием Макгрегора. «Конор точно знает, чего он стоит и чего он ожидает. В конце концов, он того стоит... Этот парень — бриллиант, и он может не только говорить, но и драться. Он будет драться с любым соперником, в любое время, в любом месте», – прокомментировал сделку Уайт, не раскрыв стоимость контракта и условий.

Нурмагомедов до поединка с Макгрегором одержал 26 побед во всех своих 26 боях. Из них 8 – нокаутом, 8 – сдачей соперника и 10 – решением судей. 7 апреля 2018 г. Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинта и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.

Макгрегор одержал 21 победу в 24 боях, из них 18 побед - нокаутом, одну – сдачей и две – решением судей. Макгрегор стал первым в истории бойцом UFC, который одновременно обладал двумя чемпионскими титулами в разных весовых категориях. Однако в ноябре 2016 г. лишился титула чемпиона UFC (ему было присуждено поражение за пассивность в финальном бою). В апреле 2018 г. Макгрегор был лишен и титула чемпиона в легком весе, к тому времени он не проводил бои в UFC почти два года.

Нурмагомедов и Макгрегор изначально подчеркивали уважение друг к другу, напоминает ТАСС. В 2014 г. Нурмагомедов опубликовал фотографию с Конором с подписью «С Макгрегором после его невероятной победы на турнире UFC 178, это опасный пацан». Конор на это ответил: «Круто, чемпион! Русский медведь!». Однако со временем их отношения начали портиться. В 2016 г. Нурмагомедов и Макгрегор вступили в словесную перепалку, которая едва не закончилась дракой. В апреле 2018 г. Макгрегор со своей командой напал на автобус с участниками UFC 223, среди которых был Нурмагомедов. Макгрегор разбил стекло автобуса металлическим ограждением, в результате бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и не смогли принять участие в турнире. Макгрегор явился в полицию, ему были предъявлены обвинения в нападении и преступном умысле. Суд приговорил Макгрегора к пяти дням общественных работ и посещению тренингов по управлению гневом.

Непосредственно перед боем с Нурмагомедовым ирландский боец перевел конфликт в политическую плоскость. На пресс-конференции 21 сентября он не только пообещал «размазать» своего соперника, но и попытался спровоцировать Нурмагомедова, упомянув фото отца российского бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Чеченский народ знает, о чем я говорю, когда я называю его отца трепещущим трусом. Он и Кадыров вместе были в мечети, и он опубликовал фотографию Кадырова в Instagram с подписью «Вместе мы сила», – сказал Макгрегор. При этом он назвал Кадырова чеченским диктатором и сумасшедшим, сообщала The Guardian.

На последней пресс-конференции перед боем соперники так и не встретились. Макгрегор опоздал, а Нурмагомедов не стал его ждать и покинул зал. 6 октября на торжественной церемонии взвешивания участников UFC 229 в Лас-Вегасе Макгрегор и Нурмагомедов вновь чуть не подрались.

Как сообщает «Чемпионат», в Махачкале в преддверии боя начались гуляния, фанаты Нурмагомедова заполнили проезжую часть и перекрыли автомобильное движение напротив кинотеатра, в котором показывали поединок. Позже полиции удалось оттеснить их на тротуар.