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Бизнес
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Организаторы заморозили выплату гонорара Нурмагомедову из-за драки после боя

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов не получит гонорар за бой с ирландцем Конором Макгрегором до окончания расследования драки, которая произошла после поединка. Об этом сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале организации.

«Выплата гонорара Конору Макгрегору была одобрена, гонорар Хабиба Нурмагомедова заморожен на время расследования», — сказал Уайт. До боя стало известно, что гонорар россиянина составит $2 млн, а его соперника — $3 млн.

Президент UFC также сообщил, что три человека из команды Нурмагомедова после драки были арестованы полицией, им могут быть предъявлены обвинения.

Бой, прошедший в воскресенье в Лас-Вегасе, завершился победой россиянина в четвертом раунде. Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По статистике по четырем раундам, Нурмагомедов контролировал поединок большую часть времени. В четвертом раунде Нурмагомедов применил удушающий прием, через несколько секунд Макгрегор сдался.

После окончания поединка российский боец вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла драка. После этого Нурмагомедов вернулся в ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.

По словам Уайта, Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение, «пытаясь добраться до парня из команды Конора, который его обзывал». «Я не знаю, что сказать, мне все это отвратительно», — заявил президент UFC в эфире телерадиокомпании BBC.

На пресс-конференции после боя Нурмагомедов извинился за случившееся перед спортивной комиссией штата Невада, в котором проходил бой. По его словам, Макгрегор оскорблял его «религию, семью и нацию». Боец также рассказал, что после боя ему позвонил президент Владимир Путин и поздравил с победой.

Политика
Новости

СМИ назвали возможную причину задержания президента Интерпола в Китае

Ведомости
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Власти Китая задержали президента Интерпола Мэна Хунвэя из-за подозрений в коррупции, сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на источники. По версии следствия, он оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.

Официального подтверждения информации о том, что Хунвэй находится под следствием, нет. Французская полиция в пятницу начала расследование по факту его исчезновения. Как сообщила супруга президента Интерпола, в конце сентября он уехал в Китай и с тех пор не выходит на связь.

По данным газеты South China Morning Post, Хунвэй был задержан, как только он прилетел в Китай. Где он сейчас находится и в чем его подозревают, источники издания не уточнили. Интерпол в субботу направил властям Китая официальный запрос о местонахождении Хунвэя.

Семья президента Интерпола проживает во французском Лионе, где находится штаб-квартира организации. Как сообщает Le Parisien, полиция взяла родственников Хунвэя под охрану. Министерство внутренних дел Франции рассказало, что жена президента Интерпола начала получать угрозы по телефону и в социальных сетях.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост заместителя министра общественной безопасности КНР.

Интерпол — это международная организация со штаб-квартирой в Лионе, основной задачей которой является объединение усилий разных стран в борьбе с уголовной преступностью. Она была основана в 1921 г. и сейчас включает почти 200 стран.

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Политика
Новости

СКР не нашел пулевых ранений у пилота вертолета с заместителем Чайки на борту

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) опроверг информацию о том, что пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора Саак Карапетян, был застрелен. «Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений», — сказала «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщила, что пилот Станислав Михнов был застрелен двумя выстрелами в спину до крушения вертолета. По данным собеседника радиостанции, отверстия были оставлены пулями калибра 5.45, одна из них пробила лопатку пилота.

Частный вертолет AS-350, на котором летел Карапетян и еще три человека, разбился вечером в среду в Костромской области. По предварительным данным, причиной стали сложные метеоусловия. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Саак Карапетян занимал должность заместителя генпрокурора с 2016 г. В разные годы работал в ростовской прокуратуре, Министерстве юстиции, Генпрокуратуре, с 1996 по 2000 г. был депутатом Госдумы.

Генпрокурор Юрий Чайка выразил глубокие соболезнования родным и близким Карапетяна. Генеральная прокуратура отметила высокую работоспособность погибшего, профессионализм, повышенное чувство ответственности и умение отстаивать идеалы добра и справедливости. За особые заслуги Карапетян был награжден орденами Почета, Дружбы и имел звания заслуженного юриста России и заслуженного работника прокуратуры.

Самые богатые сотрудники Генпрокуратуры и их супруги

Политика
Новости

Песков рассказал, как Путин отпразднует свой день рождения

Ведомости
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Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 66 лет, намерен отпраздновать свой день рождения в кругу родных и друзей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Президент проведет день с родными, близкими и друзьями», — сказал Песков «Интерфаксу».

Позже бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони опубликовал в Facebook фотографию с борта самолета и сообщил, что он летит в Россию на день рождения Путина. «Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить главные международные вопросы», — написал Берлускони.

В прошлом году он тоже прилетал на день рождения Путина. Тогда Берлускони подарил российскому президенту пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

А летом Путин рассказал, как в 2013 г. отмечал день рождения в компании председателя КНР Си Цзиньпина. По словам президента, они «сделали это очень по-простому». «Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — рассказал Путин. Он отметил, что Си Цзиньпин — единственный из действующих мировых лидеров, с кем ему довелось отметить день рождения.

В этом году день рождения Путина выпал на воскресенье. В прошлом году президент работал в день рождения: провел ряд международных телефонных переговоров и встретился с членами Совета безопасности.

Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения

Политика
Новости

Интерпол запросил у Китая данные о местонахождении президента организации

Ведомости
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Интерпол направил официальный запрос властям Китая в связи с исчезновением президента организации Мэна Хунвэя. Агентство «с нетерпением ожидает официального ответа от китайских властей» о местонахождении президента Интерпола, говорится в заявлении организации.

В пятницу стало известно, что полиция Франции начала расследование из-за исчезновения Хунвэя. О пропаже президента Интерпола правоохранительным органам рассказала его супруга. По ее словам, в конце сентября Хунвэй уехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор не выходит на связь.

Газета South China Morning Post со ссылкой на источник сообщила, что президент Интерпола был задержан и увезен на допрос, как только он прилетел в Китай. Где он находится сейчас, собеседник издания не уточнил.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост заместителя министра общественной безопасности КНР.

Интерпол — это международная организация со штаб-квартирой во французском Лионе, основной задачей которой является объединение усилий разных стран в борьбе с уголовной преступностью. Она была основана в 1921 г. и сейчас включает почти 200 стран.

Технологии
Новости

Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта «МБХ медиа»

Ведомости
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Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал зеркало сайта «МБХ медиа» на предвыборном сайте Ксении Собчак. Об этом сообщила пресс-служба движения «Открытая Россия» в своем Telegram-канале.

При попытке зайти на сайт mbk.sobchakprotivvseh.ru появляется сообщение: «Доступ к ресурсу ограничен по решению органов власти России».

Из реестра Роскомнадзора следует, что доступ к сайту ограничивается в соответствии с решением Генпрокуратуры от 20 февраля по статье 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно этой статье в интернете должны блокироваться сайты, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Сайт «МБХ медиа» был заблокирован в феврале по требованию Генпрокуратуры, надзорное ведомство посчитало, что ресурс связан с организацией «Открытая Россия», которая была признана нежелательной.

В апреле 2017 г. Гепрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (оба зарегистрированы в Великобритании) нежелательными организациями. Ходорковский говорил, что «МБХ медиа» принадлежит ему лично, а не «Открытой России».

Кого блокирует Роскомнадзор

Бизнес
Новости

Саудовский принц предсказал уход России с рынка нефти через 19 лет

Ведомости
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Ряд нефтедобывающих стран, в том числе Россия и Китай, к 2030 г. начнут сдавать позиции, а затем полностью уйдут с рынка, считает наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

Спрос на нефть до 2030 г. будет расти темпами примерно на 1-1,5% в год, полагает принц. «Некоторые думают, что после этого срока он начнет замедляться, но мы считаем, что многие страны-производители просто исчезнут к этому времени», — сказал Мухаммед ибн Салман. По его мнению, Россия может полностью уйти с рынка через 19 лет.

В результате Саудовской Аравии в будущем придется поставлять еще больше нефти, продолжил принц. «Мы не видим угроз для Саудовской Аравии в этой области», — заключил он.

Ранее президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Ведомостям» высказал мнение о том, что Россия достигла предельного уровня добычи нефти. Он считает, что российские компании, в том числе «Лукойл», уже вышли на максимум добычи нефти. «Все на максимуме!» — сказал Алекперов. Это же подтвердили «Ведомостям» два собеседника в крупных нефтяных компаниях.

Министр энергетики Александр Новак не согласился с Алекперовым. По словам Новака, Россия способна еще нарастить добычу.

В сентябре добыча в России превысила 11,36 млн баррелей в сутки. Это исторический максимум и на 160 000 баррелей больше, чем в октябре 2016 г. (11,2 млн баррелей).

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Директор компании-перевозчика задержан после гибели 13 человек в ДТП под Тверью

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По делу о ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, задержан директор компании «Трансавто», ответственный за безопасность осуществления пассажирских перевозок. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, водитель микроавтобуса, принадлежащего «Трансавто», нарушил правила дорожного движения, что и привело к аварии.

В пятницу утром на трассе Тверь — Ржев столкнулись маршрутное такси и автобус. В результате столкновения 13 человек погибли (водитель и пассажиры микроавтобуса), еще четверо были госпитализированы. По предварительным данным, причиной аварии мог стать обгон: обгонявший водитель мог недооценить дистанцию до встречного транспорта. Правоохранительные органы также проверяют версии о технической неисправности и человеческом факторе: один из водителей мог уснуть за рулем.

После аварии было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Стиль жизни
Новости

Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи за $1,4 млн

Ведомости
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Картина британского художника Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как была продана на аукционе в Лондоне за $1,4 млн, сообщил аукционный дом Sotheby's.

Картина, нарисованная акриловыми спрей-красками, изображала девушку, которая тянется к ярко-красному воздушному шарику в форме сердца. В раму картины было встроено устройство для измельчения бумаги (шредер). Как только ведущий торгов ударил молотком, объявив, что картина продана, полотно начало проходить через шредер.

В это время в Instagram Бэнкси появилось сообщение: «Идет, идет, прошла».

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Going, going, gone...

Публикация от Banksy (@banksy)

Как отмечается в сообщении Sotheby's, это было впервые в истории торгов, когда произведение искусства автоматически уничтожило себя после удара молотка.

Бэнкси — английский андеграундный художник, политический активист и режиссер (в 2011 г. его документальный фильм был номинирован на «Оскар»). Настоящее имя Бэнкси точно не известно. Самой дорогой его картиной является «Борьба с вредителями», которая была продана в феврале 2008 г. на аукционе за $1,9 млн.

В этом году в России прошла первая выставка работ Бэнкси. Она открылась летом в Центральном доме художника в Москве. На ней было представлено около сотни работ. При этом сам Бэнкси заявил, что не имеет никакого отношения к организации выставки.

Политика
Новости

Индонезия объяснила задержку в процессе покупки российских истребителей

Ведомости
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Задержка в исполнении контракта на поставку 11 российских истребителей Су-35 Индонезии не связана с антироссийскими санкциями США, заявил посол Индонезии в России Вахид Суприяди. «Это связано с техническими деталями, а не с санкциями», — сказал он «Интерфаксу».

Посол напомнил, что по контракту Индонезия частично заплатит за самолеты товарами. Именно с этим вопросом и связана техническая задержка, пояснил он. По словам Суприяди, сейчас в контракте указаны как минимум 16 продуктов и представители России и Индонезии обсуждают их тип.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что поставка в Индонезию российских истребителей Су-35 задерживается на неопределенный срок по просьбе индонезийских властей, которые опасаются санкций США.

Контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35 был подписан в феврале текущего года. Его сумма может составить более $1 млрд.

Переговоры с Джакартой о поставке истребителей велись с 2015 г. Власти США выступали против подписания контракта. Пентагон обещал, что, если Индонезия откажется от закупки Су-35, США поставят ей истребители F-16. 

10 самых важных самолетов России и СССР

Стиль жизни
Новости

Умерла оперная певица Монтсеррат Кабалье

Ведомости
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Испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье умерла в субботу утром в больнице в Барселоне, сообщает газета El Pais со ссылкой на врачей. Кабалье было 85 лет. По данным издания, похороны певицы состоятся в понедельник, 8 октября. Накануне, в воскресенье, пройдет церемония прощания.

На счету Монсеррат Кабалье более 100 ролей, около 800 камерных произведений. Мировую известность ей принесла роль в опере Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа» на сцене Карнеги-холла в 1965 г. Кабалье отмечена несколькими премиями Grammy, в том числе за лучшее вокальное соло (1969).

В 1988 г. вышел совместный альбом Кабалье с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — Barcelona. Заглавная песня из этого альбома стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 г., проходивших в столице Каталонии.

Певица несколько раз приезжала с гастролями в Россию. Впервые она выступила в Москве в 1974 г. с партией Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини. Последний концерт Кабалье в Москве состоялся в июне текущего года в рамках турне, приуроченного к ее 85-летию.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи со смертью Кабалье. «Скончалась великий посол нашей страны, всемирно признанная оперная сопрано. Монтсеррат Кабалье, ее голос и нежность всегда останутся с нами», — написал он в Twitter.

Испанский королевский дворец назвал певицу лучшей из лучших в своем деле и охарактеризовал ее как «великую оперную леди» и «легенду мировой культуры». Королевская семья сожалеет о потере, говорится в Twitter управления делами монарха.

Памяти Монтсеррат Кабалье

Бизнес
Новости

Bloomberg увидел в любви России к шоколаду риск дефицита какао в будущем

Ведомости
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Жители России потребляют все больше шоколада, что в будущем может привести к дефициту какао. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, рынок столкнется с дефицитом объемом около 50 000 т уже в октябре.

Bloomberg пришел к таким выводам, проанализировав данные трейдеров, брокеров и аналитиков. Агентство отмечает, что в 2012–2015 гг. цены на какао падали из-за того, что Кот-д’Ивуар, Гана и другие экспортеры увеличили площади, на которых выращивали какао. Их политика привела к образованию излишков продукта.

Дефицит же возникает из-за растущего спроса на шоколад. Российский рынок – второй по потреблению шоколада после США. Россияне, по данным агентства, ежегодно съедают в среднем 4,8 кг шоколада. При этом их интерес к шоколаду только растет. Nielsen в апреле опубликовал исследование, согласно которому за предыдущие девять месяцев потребление шоколада в России увеличилось на 9,2%. В остальном мире оно росло не более чем на 2,5%.

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