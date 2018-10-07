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Организаторы заморозили выплату гонорара Нурмагомедову из-за драки после боя

Российский боец Хабиб Нурмагомедов не получит гонорар за бой с ирландцем Конором Макгрегором до окончания расследования драки, которая произошла после поединка. Об этом сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале организации.

«Выплата гонорара Конору Макгрегору была одобрена, гонорар Хабиба Нурмагомедова заморожен на время расследования», — сказал Уайт. До боя стало известно, что гонорар россиянина составит $2 млн, а его соперника — $3 млн.

Президент UFC также сообщил, что три человека из команды Нурмагомедова после драки были арестованы полицией, им могут быть предъявлены обвинения.

Бой, прошедший в воскресенье в Лас-Вегасе, завершился победой россиянина в четвертом раунде. Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По статистике по четырем раундам, Нурмагомедов контролировал поединок большую часть времени. В четвертом раунде Нурмагомедов применил удушающий прием, через несколько секунд Макгрегор сдался.

После окончания поединка российский боец вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла драка. После этого Нурмагомедов вернулся в ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.

По словам Уайта, Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение, «пытаясь добраться до парня из команды Конора, который его обзывал». «Я не знаю, что сказать, мне все это отвратительно», — заявил президент UFC в эфире телерадиокомпании BBC.

На пресс-конференции после боя Нурмагомедов извинился за случившееся перед спортивной комиссией штата Невада, в котором проходил бой. По его словам, Макгрегор оскорблял его «религию, семью и нацию». Боец также рассказал, что после боя ему позвонил президент Владимир Путин и поздравил с победой.