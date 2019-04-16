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Балет «Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

«Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова получил «Золотую маску» как лучшая постановка в балете, передает «Интерфакс». «Жалко, что здесь нет Ильи Демуцкого, который написал этот спектакль», – сказал во время церемонии вручения премии Серебренников. Он поблагодарил Большой театр за возможность «сделать такой большой спектакль». «У нас была отличная команда. И нам помогал сам Руди (Рудольф Нуреев). – «Ведомости»), который сам любил хайп», – заявил режиссер.

Премьера «Нуреева», запланированная на 11 июня 2017 г., несколько раз переносилась. Спектакль был впервые показан 9 декабря 2018 г. Балет в двух действиях с возрастным рейтингом 18+ рассказывает о жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева. Постановка также затрагивает проблемы личности, общества, творчества и свободы.

В январе Гильдия киноведов и кинокритиков присвоила Серебренникову премию «Белый слон» за кинокартину «Лето» о Майке Науменко и Викторе Цое. Серебренников был признан лучшим режиссером 2018 г.

Режиссер является основным фигурантом дела «Седьмой студии». Ранее ему предъявили обвинения в хищении в составе организованной группы 133 млн руб., выделенных государством в 2011–2014 гг. основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации на реализацию проекта «Платформа».

В декабре 2018 г. в Москве начался судебный процесс по делу. Полтора года режиссер находился под домашним арестом, 8 апреля суд заменил меру пресечения на подписку о невыезде. Кроме Серебренникова на скамье подсудимых оказались бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум. Никто из них не признает вину.

Как прошла премьера балета «Нуреев» в Большом театре