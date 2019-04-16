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Серебренников получил «Золотую маску» как лучший драматический режиссер

Ведомости
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Режиссер Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссер, передает ТАСС. Режиссер был отмечен наградой за постановку «Маленькие трагедии» в московском «Гоголь-центре».

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Политика
Новости

Президент Франции пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать собор Парижской Богоматери за пять лет. Об этом он сообщил в видеообращении на своей страничке в Twitter. «Нам так много нужно восстановить. Но мы реконструируем Нотр-Дам и сделаем его еще прекраснее», – пообещал он, утверждая, что «разделяет боль французского народа».

Оценивая действия властей, служб спасения, парижан, гражданского и журналистского сообщества во время трагедии, он заявил, что «каждый был на своем месте, каждый сделал все, что мог», и поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении пожара и глубоко переживал случившееся.

Вечером 15 апреля на чердаке собора Парижской Богоматери начался пожар. Полностью сгорел шпиль здания, часы и большая часть крыши. Пожарные спасли каркас здания и две башни собора. Потушить огонь удалось только утром 16 апреля. Тушение продолжалось более девяти часов, было задействовано около 400 пожарных.

Причины возникновения пожара расследуют 50 специалистов, передавал BFMTV со ссылкой на заявление прокурора Парижа Реми Хейца. Основной версией следствие считает несчастный случай. Собор осматривают архитекторы и другие эксперты. Вывод о прочности здания они должны дать вечером 17 апреля.

Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление Нотр-Дама. За 16 апреля французские власти смогли собрать около 700 млн евро от французских бизнесменов и крупных компаний страны. О своем желании помочь заявили семьи миллиардеров Пино, Арно, Буиг, Ладре де Лашарьер и Беттанкур-Майерс, нефтегазовая компания Total, мэрия Парижа и власти региона Иль-де-Франс, а также зарубежные спонсоры.

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Бизнес
Новости

Сбербанк может вернуться к вопросу реструктуризации долга «Мечела»

Ведомости
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Сбербанк рассматривает возможность обсуждения реструктуризации долга металлургической компании «Мечел» Игоря Зюзина после анализа ее обновленной финансовой модели, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зампреда правления банка Анатолия Попова.

По словам топ-менеджера, компания еще не обращалась с предложением рефинансировать задолженность. «Мечел» готовит обновленную финансовую модель к маю, после ее анализа возможны дальнейшие обсуждения реструктуризации долга», – сказал Попов.

Последние несколько лет «Мечел» занимается реструктуризацией и рефинансированием имеющейся задолженности. На конец 2018 г. чистый долг компании составлял 467,704 млрд руб. против 466,873 млрд руб. на конец 2017 г. В 2017 г. Газпромбанк, ВЭБ.РФ, ВТБ и Сбербанк, на которые приходится более 70% долга компании, согласовали новые условия погашения долгов «Мечела» в 2022 г. Иностранные кредиторы подали иск в Лондонский арбитражный суд с требованием взыскать с «Мечела» $461 млн долга. Позже компании удалось договориться о рефинансировании и этих долгов.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Мечел» в 2019 г. может расстаться с крупнейшим инвестпроектом – Эльгинским месторождением. На такой шаг компанию может подтолкнуть желание расплатиться с долгами после 2022 г. Источники называли претендентами на актив «Ростех», «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева и «Коулстар» Эдуарда Худайнатова. Сумму будущей сделки собеседники не раскрывали. Ранее компания продала 49% проекта Газпромбанку.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Балет «Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

Ведомости
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«Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова получил «Золотую маску» как лучшая постановка в балете, передает «Интерфакс». «Жалко, что здесь нет Ильи Демуцкого, который написал этот спектакль», – сказал во время церемонии вручения премии Серебренников. Он поблагодарил Большой театр за возможность «сделать такой большой спектакль». «У нас была отличная команда. И нам помогал сам Руди (Рудольф Нуреев). – «Ведомости»), который сам любил хайп», – заявил режиссер.

Премьера «Нуреева», запланированная на 11 июня 2017 г., несколько раз переносилась. Спектакль был впервые показан 9 декабря 2018 г. Балет в двух действиях с возрастным рейтингом 18+ рассказывает о жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева. Постановка также затрагивает проблемы личности, общества, творчества и свободы.

В январе Гильдия киноведов и кинокритиков присвоила Серебренникову премию «Белый слон» за кинокартину «Лето» о Майке Науменко и Викторе Цое. Серебренников был признан лучшим режиссером 2018 г.

Режиссер является основным фигурантом дела «Седьмой студии». Ранее ему предъявили обвинения в хищении в составе организованной группы 133 млн руб., выделенных государством в 2011–2014 гг. основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации на реализацию проекта «Платформа».

В декабре 2018 г. в Москве начался судебный процесс по делу. Полтора года режиссер находился под домашним арестом, 8 апреля суд заменил меру пресечения на подписку о невыезде. Кроме Серебренникова на скамье подсудимых оказались бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум. Никто из них не признает вину.

Как прошла премьера балета «Нуреев» в Большом театре

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Политика
Новости

Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Ведомости
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Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму и будет его оспаривать, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста. Пока Москва еще не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску, отмечают в Минюсте.

Постоянный третейский суд в Гааге 12 апреля постановил взыскать с России $44,4 млн за «экспроприацию» имущества «Укрнафты» в результате присоединения Крыма к России, сообщила «Укрнафта». Помимо этого Россия должна выплатить $5,5 млн процентов, которые были начислены с 22 апреля 2014 г., и $3,5 млн судебных расходов украинской стороне.

В октябре 2014 г. «Укрнафта» заявила, что Россия нарушила обязательства по договору об инвестициях от 1998 г. и присвоила крымские АЗС. Компания подала жалобу в международный арбитражный суд. Тот определил местом судебного разбирательства третейский суд в Гааге. Россия с этим решением не согласилась, обжаловав определение в Верховном суде Швейцарии. Верховный суд Швейцарии подтвердил право третейского суда в Гааге рассматривать спор по иску «Укрнафты». Кроме того, Верховный суд постановил, что украинская компания является инвестором по соглашению, а ее имущество на полуострове – инвестициями.

«Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Государственному «Нафтогазу» принадлежит 50% плюс 1 акция компании, еще около 42% – группе компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка.

Политика
Новости

Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы

Ведомости
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Дагестан и Чечня приостановили работу по уточнению границ между республиками. Сообщения об этом размещены на сайтах Национального собрания Дагестана и парламента Чечни. Причины приостановки работы не сообщаются.

В конце января 2019 г. две республики создали рабочую группу по уточнению своих границ. Как сообщал в начале февраля на своей странице «В контакте» глава Чечни Рамзан Кадыров, властям республик предстоит внести в Единый государственный реестр границы пяти районов общей протяженностью 475 км. Тогда же Кадыров написал, что в совместной работе по землеустройству у регионов «нет никаких разногласий». По словам Кадырова, власти республик готовили «предложения, полностью учитывающие интересы обоих регионов».

«Я думаю, мы эту работу проведем за короткое время. Здесь понимание между парламентами, между рабочими комиссиями достигнуто, надо просто технически доработать эти вопросы», – рассказывал по итогам встречи со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов, передает республиканская государственная вещательная компания «Дагестан».

В конце сентября 2018 г. Чеченская Республика уточнила границы с другим своим соседом – Ингушетией. По соглашению, подписанному властями обеих республик, Чечне передана часть территории Сунженского района Ингушетии, а Ингушетия получила площадь аналогичного размера в Малгобекском районе. Жители Ингушетии с изменением исторически сложившихся границ не согласились и вышли на акции протеста с требованием провести референдум. В декабре Конституционный суд поставил точку в этом вопросе. Граница между республиками после преобразования Чечено-Ингушской АССР и вплоть до подписания соглашения не была установлена официально, следовательно, ее оформление – вопрос компетенции региональных властей и не требует согласования на референдуме, решил суд.

Помимо Ингушетии и Дагестана Чечня находится в процессе согласования границ еще с одним регионом России – Ставропольским краем.

Технологии
Новости

РАН создаст систему контроля блокировок сайтов VPN-сервисами

Ведомости
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Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук выиграл конкурс на разработку системы контроля за тем, как поисковики, VPN-сервисы, прокси-сервисы и анонимайзеры блокируют запрещенные в России сайты, следует из материалов госзакупок. ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, подведомственно Роскомнадзору) заказало разработку такой системы в середине марта. Первоначальная стоимость контракта составляла 25 млн руб., но победитель конкурса предложил разработать систему за 19,9 млн руб., говорится в протоколе закупочной комиссии.

По условиям контракта система должна появиться к декабрю 2019 г. и помочь Роскомнадзору снизить стоимость круглосуточного контроля за исполнением блокировок за счет экономии времени и трудозатрат сотрудников. Согласно техническому заданию в ней одновременно смогут работать не менее 20 человек.

По закону об анонимайзерах, вступившему в силу в ноябре 2017 г., поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обязывает поисковики исключить из поисковой выдачи навечно заблокированные в России интернет-ресурсы. К ФГИС также должны подключаться и владельцы VPN-сервисов; если они не предоставят информацию о своих владельцах, им грозит штраф 50 000–300 000 руб.

Необходимость создания автоматической системы пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснял тем, что проконтролировать исполнение закона вручную невозможно. Кроме того, владельцы и администраторы VPN-сервисов и анонимайзеров получат доступ к актуальной версии единого реестра запрещенной информации, говорил Ампелонский.

В конце марта Роскомнадзор направил уведомление владельцам десяти VPN-сервисов, потребовав от них подключиться к ФГИС. Шесть из них заявили, что не планируют сотрудничать с ведомством, часть также пообещали убрать из России свои серверы. Только «Лаборатория Касперского», владеющая Kaspersky Secure Connection, заверила, что ее решения будут соответствовать требованиям российских законов.

Выбор редактора
Политика
Новости

Штабы Порошенко и Зеленского договорились об аренде стадиона «Олимпийский»

Ведомости
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Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и его конкурента шоумена Владимира Зеленского договорились об аренде крупнейшего стадиона страны «Олимпийский» для проведения дебатов вечером 19 апреля. Об этом сообщил внештатный советник Порошенко, спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге, передают «Украинские новости». По словам Медведева, трехстороннее соглашение было подписано представителями штабов утром 16 апреля. Штаб Зеленского и спортивный комплекс «Олимпийский» эту информацию пока не подтвердили.

Ранее Зеленский вызвал Порошенко на стадионные дебаты и предложил назначить их на 19 апреля. Порошенко согласился на участие в дебатах. Однако он настаивал на другой дате – 14 апреля, а 19-ого числа предложил Зеленскому встретиться в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Тогда стороны так и не смогли договориться. Порошенко 14 апреля прибыл на киевский стадион «Олимпийский». Его соперник там так и не появился. Действующий президент Украины воспользовался возможностью, чтобы выступить перед собравшимися на стадионе людьми и ответить на вопросы журналистов.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Никто из кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов. Зеленского, который лидировал в первом туре, поддержали 30,24% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко, занявшего второе место, проголосовали 15,95%. Они примут участие во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.

Технологии
Новости

«Собор Парижской Богоматери» Гюго возглавил список бестселлеров Amazon

Ведомости
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Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» стал лидером списка бестселлеров Amazon France. Французы начали активно покупать его после пожара, уничтожившего шпиль, часы и часть крыши собора, сообщает BFMTV со ссылкой на данные Amazon France.

«Собор Парижской Богоматери» был опубликован впервые в 1831 г. Автор книги в описании уделял большое внимание архитектуре собора и его внутреннему интерьеру, подробно описывал все трагедии, изменившие его облик, и исторические события, связанные с ним. Гюго также описал в романе пожар, похожий на тот, который произошел в соборе вчера: «Там было большое пламя, поднимавшееся между двумя башнями».

Как отмечает Bloomberg, массовыми покупками книг французы проявляют скорбь. Это не первый случай, когда они выбирают подобный способ выразить свои чувства: в 2015 г. после стрельбы в барах Парижа (жертвами теракта стали 130 человек) парижане стали скупать произведение Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Тогда книга Хемингуэя о его жизни в Париже в 1920-х гг. также поднималась в лидеры продаж на Amazon.

Собор Парижской Богоматери, построенный в XII–XIV вв., является одной из главных достопримечательностей Франции, памятником готической архитектуры. Вечером 15 апреля на его чердаке начался пожар. Потушить его удалось только через 9 часов. Пожарные смогли спасти каркас здания и две башни собора. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал французам восстановить собор.

Собор Парижской Богоматери после пожара. Фотографии

Выбор редактора
Политика
Новости

Украина просит Международный трибунал добиться освобождения моряков из российских СИЗО

Ведомости
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Украина просит Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге принять меры в отношении России, которая в ноябре 2018 г. задержала в Керченском проливе украинских моряков. О том, что МИД Украины подал такой запрос в Международный трибунал и с его помощью будет добиваться освобождения своих граждан, сообщил президент страны Петр Порошенко, передает «Интерфакс». Сейчас 24 украинских моряка, участвовавшие в инциденте, находятся в московских СИЗО.

Как написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Украина ожидает рассмотрения своего запроса в течение месяца.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 г. Украинские корабли попытались пройти из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя, что находится на Азовском море. Российские пограничники задержали украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», обвинив украинских военных в нарушении российских территориальных вод и опасном маневрировании. Российская сторона заявила, что украинские суда не реагировали на требования об остановке и не предупреждали Россию о своих планах.

ВМС Украины с обвинениями не согласились и настаивали, что своевременно предупредили Россию о скором переходе кораблей через пролив и назвали инцидент проявлением агрессии.

Евросоюз, США, Австралия и Канада осудили действия России в Черном море и ввели против России санкции.

Финансы
Новости

Российские банки увеличили прибыль в 1,5 раза

Ведомости
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Российские банки в I квартале 2019 г. увеличили прибыль (нетто) в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Центробанка. В январе – марте 2019 г. российский банковский сектор получил прибыль 587 млрд руб., а годом ранее в тот же период – 353 млрд руб.

По состоянию на 1 апреля в России действовали 473 кредитные организации. На начало года их было 484. В материалах ЦБ отмечено, что 373 из них были прибыльными и продемонстрировали в I квартале прибыль 654 млрд руб., еще 93 организации получили убыток 67 млрд руб. Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с I кварталом прошлого года на четверть.

Прибыль (нетто) российских банков по итогам 2018 г., по оценке ЦБ, составила 1,3 трлн руб., что в 1,7 раза превысило финансовый результат 2017 г. На финансовый результат сектора оказали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без этих банков прибыль банковского сектора за 2018 г. достигла 1,9 трлн руб., отмечалось в материалах Банка России.

Политика
Новости

Россия признала новые власти Судана

Ведомости
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Российские власти признали власти Судана и поддерживают с ними контакт. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, передает «Интерфакс».

Армия Судана 11 апреля объявила об отстранении от власти президента Омара аль-Башира, который управлял страной последние 30 лет. Также был распущен парламент страны. Министр обороны Судана Авад бен Ауф заявил, что в республике формируется военный совет. Он будет управлять государством два года, пока длится переходный период. По его истечении в стране пройдут президентские выборы, сообщал телеканал Sky News Arabia. Затем Авад бен Ауф был отправлен в отставку. Сейчас в стране действует режим чрезвычайного положения.

Кроме России новые власти Судана поддержала Саудовская Аравия. Эр-Рияд поддерживает планы военного совета и может предоставить стране гуманитарную помощь, передавал телеканал Al Arabia.

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