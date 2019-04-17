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Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в городскую больницу Уфы, сообщил «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, Быков почувствовал себя плохо вечером 16 апреля, госпитализация связана с хроническим заболеванием. «Я сегодня утром еще не справлялся [о самочувствии Быкова], но, судя по тому, что мне не звонили, все в порядке, то есть ситуация стабильная», – сказал Венедиктов.

По данным уфимских СМИ, Быков находится в реанимации с подозрением на инсульт. Об этом сообщил портал Ufa1.ru и подтвердил источник региональной редакции «Комсомольской правды». Венедиктов опроверг эту информацию.

Быкову 51 год, он занимается писательской, журналистской и преподавательской деятельностью, является ведущим программы «Один» на радиостанции «Эхо Москвы». В 2006 г. получил литературную премию «Большая книга» за произведение «Борис Пастернак», а в 2010 г. был награжден премией «Золотое перо России», которую присуждает Союз журналистов.

В Уфе Быков планировал провести лекцию о русских анекдотах. Выступление перенесено на неопределенный период, сообщил «РИА Новости» представитель уфимской организации.