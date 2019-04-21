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Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщил председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Состояние писателя улучшилось и его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, рассказала его супруга Ирина Лукьянова. Об этом она написала в Faceboоk.

Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе, через два дня его самолетом перевезли в одну из московских клиник. Госпитализация писателя связана с хроническим заболеванием, сообщал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, у писателя «то, что врачи называют токсическим синдромом».

Быкову 51 год, он занимается писательской, журналистской и преподавательской деятельностью, ведет программу «Один» на радиостанции «Эхо Москвы». Является лауреатом литературной премии «Большая книга» и премии «Золотое перо России», которую присуждает Союз журналистов.

В Уфе Быков планировал провести лекцию о русских анекдотах, она отложена на неопределенный период.