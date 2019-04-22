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Оман ввел электронные визы для российских туристов

Султанат Оман окончательно утвердил процедуру получения электронных виз для российских туристов. Об этом говорится в официальном сообщении российского представительства министерства туризма Омана. Срок оформления электронной визы будет составлять от нескольких часов до нескольких дней. По прибытии в Оман распечатанную визу нужно предъявить на паспортном контроле.

Оформить электронную визу для въезда в Оман можно через официальный сайт полиции государства, загрузив все необходимые документы и оплатив консульский сбор. Сразу после оплаты консульского сбора через сайт все данные поступают в обработку. Консульский сбор зависит от типа визы и срока пребывания в стране. Сбор за туристическую визу на 10 дней составит 5 оманских риалов (около 850 руб.), а за визу на 30 дней – 20 оманских риалов (около 3400 руб.). Стандартная туристическая виза выдается на основании билетов в обе стороны и подтвержденной брони жилья, а также предоставления действующего загранпаспорта и фотографии.

Для Омана Россия является одним из ключевых рынков продвижения, рассказывал на открытии российского представительства министерства по туризму Омана генеральный директор комитета по продвижению туризма министерства туризма Омана Салем Ади Аль Мамари в марте этого года. Он подчеркнул, что интерес к Оману как к туристическому направлению со стороны туристов из России и стран СНГ вырос, а турпоток за первые два месяца 2019 г. составил более 4000 человек.