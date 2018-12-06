Гонконг стал самым посещаемым городом 2018 года

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Глобальный туристический поток продолжает расти, а крупнейшие города привлекают туристов опережающими темпами, следует из ежегодного отчета Euromonitor International. Топ-100 самых посещаемых городов мира возглавляют Гонконг, Бангкок и Лондон. Из российских городов в рэнкинг попали только Москва и Санкт-Петербург ­– на 48 и 59 местах соотвественно.

Исследование Euromonitor публикуется в конце каждого года на основе полных данных за прошлый год и частичных — за текущий. Опубликованный рэнкинг-2018 сформирован по информации за 2017 (места с 1 по 100) и первую половину 2018 г. Аналитики учитывают данные о 600 городах, и затем формируют топ-100 самых посещаемых, считая только международные прибытия в город первого места въезда в страну на срок не менее 24 часов и не более 12 месяцев. Учитываемые въезды включают все цели посещения: бизнес, отдых, посещение друзей и родственников. Составители рэнкинга отмечают, что стараются фокусироваться на крупных городах, избегая курортных направлений, которые привлекают большой поток отдыхающих. Но это не всегда получается – 11-е место в рэнкинге занял Пхукет, 16 – Анталия, 25 – Паттайя и т.д.

Первая десятка наиболее популярных городов за минувший год не изменилась (Гонконг, Бангкок, Лондон, Сингапур, Макао, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур, Шеньчжень), но Euromonitor выделяет четыре города, особенно преуспевших в территориальном маркетинге: Мумбаи, Порту, Осака и Иерусалим. Индийскому мегаполису эксперты предрекают попадание в десятку самых посещаемых городов Азии уже в 2018 г. (турпоток должен вырасти на 19% до 10,6 млн чел.), а дальнейшему росту будет способствовать открытие нового аэропорта Navi Mumbai в 2019 г. Порту, впервые вошедший в топ-100 в этом году (96 место), c 2012 г. поднялся в рейтинге на 42 строчки, – это лучший показатель для европейских городов. Осака за тот же период поднялась на 113 мест (6,606 млн чел. в 2017 г.) – в первую очередь благодаря туристам из Китая. Рост популярности Осаки продолжится, прогнозирует Euromonitor – в том числе и благодаря предстоящей в 2020 г. Олимпиаде в Токио. Иерусалим, просевший в 2013-2015 гг., в 2017 г. вырос на 32% (3,522 млн чел., 63-е место), а в 2018 г. должен прибавить еще 38%. Это результаты относительной стабилизации политической ситуации и активной маркетинговой компании.

В целом самая заметная с 2012 г. тенденция, на которую аналитики Euromonitor International обращают внимание, — превосходство азиатских городов над европейскими и американскими. В десятке самых посещаемых – шесть городов Азии (Гонконг, Бангкок, Сингапур, Макао, Куала-Лумпур и Шэньчжэнь), а в сотне — 41 (в 2012 г. их было 37). При этом рост турпотока обеспечивается не падением интереса к другим направлениям, а именно увеличением популярности Юго-Восточной Азии. На 2018 г. Euromonitor прогнозирует рост общего числа поездок на 5% до 1,4 млрд, при этом 100 самых популярных направлений растут быстрее — на 7,5%. Главными неудачниками последних пары лет Euromonitor посчитал регион Ближнего Востока и Африки. Некоторые популярные прежде города (например, Шарм-эль-Шейх) выбыли из рэнкинга из-за террористических атак и неблагоприятной политической обстановки.

Единственные российские города, включенные в топ-100 – Москва и Санкт-Петербург. Москва в этом отчете занимает 48 место, за 2012-2016 гг. въездной туризм в столице по оценке Euromonitor вырос на 5% до 4,8 млн чел., но конкуренты росли быстрее, в результате Москва потеряла 16 мест. В 2018 г. Euromonitor предсказывает городу 12-процентный рост до 5,405 млн чел., вследствие чего Москва должна подняться на одну позицию. Санкт-Петербург также как и Москва выиграл от чемпионата мира по футболу – число интуристов в этом году должно вырасти на 11% до 3,996 млн туристов (с 2017 г. – 3,6 млн). Но Джакарта и Лиссабон вырастут еще быстрее и сместят Петербург с нынешнего 59 места на 60-е.

Российские оценки въездного турпотока с данными Euromonitor в целом совпадают. В 2015 г. в Петербург приехало 2,9 млн человек, в 2016 г. – 2,8 млн., рост в 2017 г. составил 24,1 %, указано на сайте комитета по туризму Санкт-Петербурга. Летом 2018 г. тогдашний руководитель комитета по туризму Петербурга Андрей Мушкарев рассказывал «Ведомостям», что в 2017 г. Санкт-Петербург принял 7,5 млн туристов, около половины из которых – иностранцы. В 2018 г. прогнозируется 8 млн., а в ближайшие пять лет ведомство планировало довести количество туристов до 12–14 млн в год. Москву в 2016 г. посетили 5 млн иностранцев – 2 млн из стран ближнего зарубежья и 3 млн из стран СНГ, уточняют в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В 2017 г. эта цифра увеличилась на 30%. В 2019 г. рост общего турпотока в Россию может вырасти на 20% и превысить 30 млн человек, прогнозирует АТОР.