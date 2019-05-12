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Прощание с Доренко отложили по требованию полиции

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, которое должно было состояться 12 мая на Троекуровском кладбище, отложено на неопределенный срок по требованию полиции. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой был Доренко.

Полиция запретила выдавать вдове журналиста его тело на основании заявления дочерей Доренко от первого брака – Ксении и Екатерины Доренко, передает радиостанция. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен, и настаивают на проведении повторной судебно-медицинской экспертизы.

Как пояснил радиостанции главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев, повторное вскрытие не проводится, но тело не будет выдано семье до получения результатов судебно-химического исследования, которое проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, но сейчас будет максимально ускорено, добавил Шигеев.

На Троекуровском кладбище планировалось прощание с журналистом

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Доренко стал разрыв аорты. Журналист умер вечером в четверг после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле.

Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN. Также журналист вел Telegram-канал «Расстрига».

Каким был Сергей Доренко. Фотографии