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Серебренников снимет фильм по роману «Петровы в гриппе и вокруг него»

Новым проектом художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова станет фильм по роману «Петровы в гриппе и вокруг него». Об этом сообщил представитель пресс-служба компании Hype Film, которая займется производством картины, передает ТАСС.

Серебренников будет и режиссером, и автором сценария. Актерский состав и даты съемок пока не разглашаются. Фильм станет копродукцией России, Франции и Швейцарии. По словам продюсера картины Ильи Стюарта, «Петровы в гриппе» – «это история о наших каждодневных сражениях с судьбой и о том, как мы утопаем в них».

Автор романа «Петровы в гриппе» – писатель Алексей Сальников, который получил за него премию «Национальный бестселлер» и «НОС», а также стал финалистом «Большой книги». Роман был опубликован в журнале «Волга» в 2016 г., а в формате книги – его выпустило издательство АСТ – вышел в 2017 г.

Предыдущий фильм, снятый Серебренниковым, – «Лето», герои которого музыканты Майк Науменко и Виктор Цой. Мировая премьера картины состоялась на прошлогоднем Каннском фестивале. Режиссер на ней не присутствовал: он находился под домашним арестом по обвинению в хищении денег, выделенных на культурный проект «Платформа». Его отпустили под подписку о невыезде в апреле этого года.

Серебренников на свободе. Режиссера отпустили из-под домашнего ареста