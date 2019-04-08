После полутора лет домашнего ареста Кирилл Серебренников вышел под подписку

Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова Pavel Golovkin / AP

Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на культурный проект «Платформа». Об этом сообщила пресс-служба суда. Под подписку о невыезде отпущены также два других фигуранта дела – бывший гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Ранее все они содержались под домашним арестом. Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда Москвы от 2 апреля, который продлил им арест до 4 июля. Еще один подсудимый по делу – бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский – находится под подпиской с августа прошлого года.

Серебренников заявил «Интерфаксу», что скоро вернется к работе в театре. Он добавил, что «мы продолжим доказывать нашу невинность в суде».

«В апелляционной жалобе мы указывали, что основания, которые были при избрании меры пресечения, в настоящий момент отпали. Тогда домашний арест обосновывали тем, что нужно допросить свидетелей, изъять документы, что обвиняемые могут повлиять или скрыться. Сейчас ничего этого нет – все допрошены, все изъято, паспорта отобраны, поэтому продление меры пресечения в виде домашнего ареста было уже необоснованно. С чем суд и согласился», – сказала «Ведомостям» адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова. По ее словам, сейчас защита готовится к экспертизе. В начале февраля судья Ирина Аккуратова инициировала назначение по делу новой финансовой экспертизы.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. основанной Серебренниковым АНО «Седьмая студия», которая должна была реализовывать проект «Платформа» по развитию современного искусства. Им всем вменяется ч. 4 ст. 159 УК. С октября 2018 г. дело рассматривает Мещанский суд Москвы. Под домашним арестом Серебренников оказался еще в августе 2017 г. Подсудимые свою вину отрицают. Их защитники говорят, что деньги, которые выделялись «Седьмой студии», тратились на нужды «Платформы», а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы организации. Показания против Серебренникова и других фигурантов дела дала бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, она единственная признала вину и заключила досудебное соглашение.

Трудно перевод фигурантов с домашнего ареста под подписку о невыезде прочитывать как сигнал, считает политолог Михаил Виноградов: «К примеру, освобождение [экс-главы ЮКОСа Михаила] Ходорковского было способом разрядить одну ситуацию на фоне подготовки другой, а именно событий вокруг Крыма. С другой стороны, возможно, подготовки Крыма тогда еще не велось и прямой связи нет. Впрочем, это не мешает делать выводы, которые авторы решения об освобождении могли брать в расчет, а могли не брать». Государство в целом проигрывает «культурную войну» последних лет, отмечает эксперт: запрещать что-то неугодное научились, а создавать альтернативное – нет. «Поэтому логично снизить внимание к театру и вообще к культурным процессам: ведь пока они под ударом, их энергетика сильнее, чем когда все идет рутинно», – ­добавляет он.

Серебренников на свободе. Режиссера отпустили из-под домашнего ареста