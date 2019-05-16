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Российский спортсмен впервые стал призером чемпионата мира по аквабайку

Российский спортсмен Сергей Чемезов завоевал бронзовую медаль на этапе чемпионата мира – 2019 по водно-моторному спорту в классе «аквабайк» в дисциплине «фристайл». Это первое подобное достижение для российского спортсмена во фристайле. В этой же дисциплине соревновались еще два россиянина, Александр Курамшин и Владислав Воробьев, они заняли шестое и восьмое места соответственно. Еще один россиянин, петербуржец Александр Кабатов, выступал в дисциплине «кольцевые гонки», однако сошел с дистанции из-за поломки корпуса своего гидроцикла.

Чемпионат мира аквабайку состоит из пяти этапов. Сейчас завершился первый этап в г. Портимао в Португалии. Остальные этапы проведут до конца года в Италии, Китае, Индии и ОАЭ. Соревнования у взрослых спортсменов проводятся в нескольких дисциплинах: фристайл и кольцевые гонки и слалом на стоящих и сидячих гидроциклах. В соревнованиях в Портимао приняли участие 83 спортсмена из 26 стран мира.

«Результат наших спортсменов показывает высокий уровень российского аквабайка. Аквабайк – молодой вид спорта, и одной из наших задач является расширение круга участников, привлечение новых спортсменов и усиление конкуренции. Для этого мы увеличиваем число внутренних стартов, проводим соревнования разного уровня в нескольких регионах страны. Также с прошлого года мы проводим в России один из этапов соревнований по водно-моторному спорту в международном классе «гидрофлай». Все это позволяет популяризировать и развивать водно-моторные виды спорта в целом и аквабайк в частности», – рассказал председатель оргкомитета чемпионата России по аквабайку Андрей Краснов.

«Наши спортсмены находятся в заведомо более сложных климатических условиях по сравнению с европейскими коллегами – у нас сезон короткий. Тем не менее мы много и продуктивно тренируемся в акватории Москвы-реки, там созданы все условия для занятий фристайлом», – добавляет главный тренер сборной России по фристайл-аквабайку Михаил Ершов.