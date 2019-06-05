Новости
Стиль жизни
Новости

ВЦИОМ: 85% россиян заявили о готовности отказаться или сократить использование пакетов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

85% россиян допускают возможность отказаться или сократить использование пластиковых пакетов, говорится в исследовании ВЦИОМа.

Из них 39% респондентов готовы полностью отказаться от пакетов, а 46% – частично. 70% россиян считают, что сокращение использования пластиковых пакетов позволит уменьшить количество мусора и улучшить экологическую ситуацию.

Всего 68% опрошенных россиян используют пластиковые пакеты для упаковки купленных продуктов. Их них четверть используют пакеты повторно, еще 41% иногда берут новые, оставшиеся треть респондентов почти всегда берут новые пакеты. 18% опрошенных кладут покупки в свою сумку или рюкзак, 9% – в специальную тканевую сумку.

29% тех, кто использует пластиковые пакеты повторно, заявили, что делают это ради экономии. Еще 27% считают, что таким образом заботятся об окружающей среде.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал, что ведомство сейчас готовится к введению запрета на продажу одноразовой посуды из пластика. По его словам, «многие крупные торговые сети» поддерживают эту инициативу.

Новости СМИ2
Финансы
Новости

Суд запретил банку «Восточный» проводить допэмиссию акций на 5 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Арбитражный суд Амурской области запретил банку «Восточный» проводить дополнительную эмиссию акций на 5 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на материалы суда. Содержание документов подтвердили в «Финвижн» и инвестфонде Baring Vostok. Компания «Финвижн» Артема Аветисяна подала новый иск к банку, суд уже принял постановление о наложении обеспечительных мер, следует из картотеки арбитражных дел. «Финвижн» принадлежит 32% банка «Восточный».

В прошлом году Evison (структура Baring Vostok) отказалась исполнять опцион от 2016 г., заключенный перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного», объяснив это тем, что перед объединением из «Юниаструм банка» были выведены все активы. Арбитраж Амурской области в мае обязал фонд Baring Vostok исполнить опцион и продать «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». В фонде заявляли, что разочарованы необоснованным решением и будут его оспаривать.

Проведение допэмиссии размоет долю опционных акций с 9,9 до 6,1%, пишет «Финвижн» в исковом заявлении. Именно этим истец мотивировал признание недействительными нескольких решений совета директоров «Восточного», касающихся допэмиссии акций и определения цены одной акции в размере 1 коп. По мнению «Финвижн», справедливая оценка акции должна находиться на уровне в четыре раза выше – 3,8 коп. (исходя из цены банка в 30,7 млрд руб.). Допэмиссию банк собирался провести для поддержания уровня капитала, поскольку ЦБ предписал «Восточному» досоздать резервы по проблемным активам.

В данный момент суды рассматривают несколько дел, связанных с корпоративным конфликтом в «Восточном». В феврале 2019 г. акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring Vostok», по которому суд арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви, которые обвиняются в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Все они свою вину не признают.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Минтранс пообещал жестко отреагировать на сбои при выдаче багажа в «Шереметьево»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр транспорта Евгений Дитрих готов на ближайшем заседании совета директоров аэропорта «Шереметьево» поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию с выдачей багажа, сообщается на сайте министерства.

Ведомство рекомендовало руководству аэропорта максимально быстро наладить процесс обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество персонала на всех проблемных участках.

С 1 июня пользователи в соцсетях начали жаловаться на задержки при выдаче багажа в «Шереметьево». Пресс-служба аэропорта подтвердила, что такая проблема существует, объяснив ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Сотрудники трех авиакомпаний, летающих в «Шереметьево», рассказали «Ведомостям», что аэропорт испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж.

Гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко заявил, что задержки с выдачей багажа произошли в связи с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не из-за нехватки грузчиков. По его словам, сейчас аэропорт работает «спокойно» и в штатном режиме.

10 самых загруженных аэропортов Европы

Авто
Новости

Китайская Great Wall открыла автозавод в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китайский автоконцерн Great Wall начал производство на автозаводе в Тульской области. Церемония открытия прошла 5 июня.

На предприятии будут выпускаться автомобили под брендом Haval. Производство началось с кроссовера F7, в дальнейшем к нему добавятся внедорожник H9 и купе-кроссовер F7x.

Автомобили выпускаются по полному циклу – со сваркой, окраской, а также местной штамповкой. Сейчас на заводе работают более 800 человек, их число планируется увеличить до 2000.

Мощность автозавода – до 80 000 автомобилей в год, в дальнейшем она будет увеличена до 150 000 шт. в год. Само производство к 2020 г. достигнет 25 000 автомобилей в год, уточняет «Интерфакс». Для сравнения: в 2018 г. в России было продано 3213 автомобилей Haval, марка заняла 0,2% рынка, гласят данные АЕБ. По итогам четырех месяцев 2019 г. российские дилеры Haval реализовали 2055 автомобилей, приводит данные «Автостат».

Строительство завода Great Wall в Тульской области началось в 2015 г. В проект инвестировано $500 млн. Дополнительные ожидаемые вложения – до 20 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы правительства Тульской области.

«В соответствии со стратегией развития автомобильной промышленности России инвестору предстоит локализовать технологические операции как по производству автомобиля, так и по производству автокомпонентов», – приводятся в сообщении Минпромторга слова министра Дениса Мантуров. По его словам, это будет касаться производства двигателя, трансмиссии, автоматической коробки передач и систем управления автомобилем, компонентов интерьера, экстерьера и основных материалов.

Ожидается подписание правительством специального инвестиционного контракта (дает гарантии неухудшения налоговых условий, региональные льготы) с китайским автоконцерном, пояснил «Ведомостям» сотрудник одного из российских автозаводов. Такая же информация у «Интерфакса» – соглашение о намерениях заключить такой контракт может быть подписано в июне на ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге. Great Wall также намерена построить в России склады запчастей, испытательный полигон, гостиницы и другие объекты, перечисляется в сообщении Минпромторга.

Новости СМИ2
Финансы
Новости

ФСИН пообещала организовать поездку Калви на Петербургский экономический форум

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пообещала организовать поездку основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), если получит соответствующее уведомление от следователей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя службы Валерия Максименко.

Максименко уточнил, что пока ведомство не получало от Следственного комитета России (СКР) такого уведомления. «Ждем», – сказал он. «Если такое разрешение поступит, мы со своей стороны все сделаем, все организуем как надо. Никаких проблем в этом нет», – подчеркнул заместитель директора ФСИН.

ПМЭФ пройдет 6–8 июня. Baring Vostok ранее напомнил, что ежегодно принимает участие в работе форума. Делегацию фонда на форуме в этом году возглавит старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева. 27 мая фонд сообщил, что Калви, содержащийся сейчас под домашним арестом, также зарегистрирован как участник форума. 30 мая его адвокаты подали прошение в СКР с просьбой разрешить бизнесмену поехать на форум. СКР пока не ответил на запрос.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил телеканалу RT, что Кремль хотел бы видеть Калви на экономическом форуме. «Что касается дела Майкла Калви. Это досадное дело. Мы очень сожалеем по поводу этого. Конечно, мы хотели бы видеть Майкла среди участников форума, поскольку он более 15 лет является активным игроком на российском рынке. Мы все знаем его как бизнесмена, которому можно доверять и который привержен российскому рынку», – отмечал Песков.

Калви, партнеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль и директор по инвестициям фонда Иван Зюзин являются фигурантами дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По этому делу проходят также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Все они были арестованы в середине февраля. В апреле суд смягчил мелу пресечения для Калви и Кордичева, заменив содержание под стражей на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему содержатся в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, отрицают свою вину.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Гендиректор «Шереметьево» объяснил проблемы с выдачей багажа

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Задержки с выдачей багажа пассажирам в московском аэропорту «Шереметьево» вызваны изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков, заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко. «Мы переделывали технологию. Нам нужны другие люди и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить», – объяснил он (цитата по ТАСС).

Василенко опроверг массовые увольнения грузчиков из структур аэропорта. Руководитель аэропорта подчеркнул, что сейчас аэропорт работает «спокойно» и в штатном режиме. «Я вам абсолютно честно скажу, что мы локализовали проблему», – заключил он.

С 1 июня пользователи социальных сетей стали жаловаться на задержки выдачи багажа в «Шереметьево». В некоторых сообщениях говорилось, что ждать багаж приходилось больше часа. Пресс-служба аэропорта подтвердила проблемы с выдачей багажа, объяснив их пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Система обработки и транспортировки багажа работала в штатном режиме, подчеркивали в «Шереметьево».

В то же время сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт, говорили «Ведомостям», что аэропорт испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку ситуации в «Шереметьево». В частности, она проверяет, соблюдаются ли права пассажиров в случае задержек.

10 самых загруженных аэропортов Европы

Политика
Новости

Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс». Пролонгация договора о транзите газа через Украину будет возможна, если новое руководство Украины будет прагматичным, подчеркнул Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини.

Он также отметил, что Москва и Братислава должны найти решения по подключению Словакии к проектам трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». По его словам, обсуждение этого вопроса между министрами двух стран уже ведется.

Договоренности о поставке газа на Украину и его транзите через территорию страны в Европу истекают в конце 2019 г. Стороны пытаются согласовать новые условия, но не могут найти компромисс. Прошедшая в январе трехсторонняя встреча Россия – ЕС – Украина, посвященная обсуждению условий транзита газа через Украину с января 2020 г., к прогрессу не привела.

В то же время Стокгольмский арбитраж продолжает разбирательства по иску «Газпрома», требующего изменить или расторгнуть контракт на транзит с «Нафтогазом», и по встречному иску «Нафтогаза» – о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд. Предметом судебного разбирательства компаний являются стоимость и объем транзита российского газа через Украину по контракту от января 2009 г.

Авто
Новости

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании. Раньше «АвтоВАЗ» именовался публичным акционерным обществом, теперь же именуется акционерным обществом.

В пресс-релизе отмечается, что изменение статуса – следствие плана рекапитализации «АвтоВАЗа», утвержденного единственным акционером – нидерландской Alliance Rostec Auto BV. Она направлена на «содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений» в компании.

Регистрация нового наименования освобождает «АвтоВАЗ» от обязанности раскрывать информацию, которая возлагается на публичные компании, подчеркивает компания.

В мае ЦБ освободил «АвтоВАЗ» от обязанности раскрывать информацию. Регулятор отмечал, что решение вступит в силу, когда в единый государственный реестр юрлиц будут внесены данные об отказе компании от публичного статуса.

Совместное предприятие Renault и «Ростеха» – Alliance Rostec Auto B.V. – объявило в 2018 г. о принудительном выкупе долей миноритариев «АвтоВАЗа». В итоге Alliance Rostec Auto B.V. стала единственным акционером автопроизводителя. В феврале «АвтоВАЗ» обратился к Московской бирже с заявлением о делистинге ее акций.

Политика
Новости

СКР возбудил дело после отказа базы отдыха размещать детей с ВИЧ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет (СКР) возбудил дело после того, как база отдыха в Нижегородской области отказалась разместить школьников с хроническим заболеванием, сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по ст. 136 Уголовного кодекса (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).

По версии следствия, в мае 2019 г. учредитель благотворительного фонда забронировал места на базе отдыха «Спортивная деревня Новинки». Целью поездки было «проведение реабилитационных профилактических мероприятий с детьми». Фонд оплатил проживание 50 человек, в том числе 30 детей, и аренду помещений для запланированных мероприятий. Но представитель базы оповестил учредителя фонда об отказе предоставить детям места для проживания из-за их заболевания. Деньги были возвращены.

«Противоправными действиям представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства», – подчеркивает СКР.

3 июня директор нижегородского благотворительного фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева рассказала местному изданию KozaPress о том, что «Спортивная деревня Новинки» отказала в размещении детей с ВИЧ-статусом. Администратор турбазы объяснила это решение тем, что персонал отказывается обслуживать детей. «На мои возражения и объяснения, что это дети и вирус не передается воздушно-капельным путем, что все детки на лечении, мне ответили, что все понимают, что, мол, “у нас свои дети”», – отметила Кузьмичева.

Нижегородский фонд «СТЭП», согласно данным на его сайте, учрежден в 2009 г. Он специализируется на помощи людям с ВИЧ, а также на помощи в борьбе с зависимостью от наркотиков, алкоголя и азартных игр.

Бизнес
Новости

РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, сделку 4 июня одобрил совет директоров монополии.

Стоимость самих поездов составит 513,5 млн евро, остальная сумма будет потрачена на их техническое обслуживание в течение всего срока службы. Один из источников «Коммерсанта» рассказал, что приобретение будет осуществляться на заемные средства. Компания планирует получить поезда в 2022–2023 гг., уточнил собеседник издания.

Выпускать поезда будет совместное предприятие «Синары» и Siemens «Уральские локомотивы». Рамочное соглашение между компаниями было заключено еще в сентябре 2018 г. РЖД отказалась обсуждать детали итогового договора, Siemens тоже на стала комментировать сделку.

Это третья закупка «Сапсанов» РЖД. В 2006 г. компания заключила с Siemens контракт на поставку восьми таких поездов за 276 млн евро, а в 2007 г. компании договорились об их техническом обслуживании в течение 30 лет за 354,1 млн евро. Договор о покупке второй партии «Сапсанов» РЖД заключила в 2011 г. Тогда восемь поездов обошлась компании в 297 млн евро, а их обслуживание в течение всего срока службы – в 303 млн евро.

Политика
Новости

Защита Трампа просит суд наказать демократов за обвинения в сговоре с Россией

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Адвокаты президента США Дональда Трампа просят суд отклонить иск демократической партии по поводу возможного сговора предвыборного штаба Трампа с Россией, а также обязать демократов оплатить судебные издержки, пишет агентство Bloomberg.

Защита Трампа называет действия демократической партии и расследования против Трампа политически мотивированными и обреченными на неудачу, поскольку они были лишь «попыткой доказать ложные вещи».

Отмечается, что юристы Трампа ссылаются на результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В марте этого года команда Мюллера подготовила доклад и направила его генпрокурору и министру юстиции США Уильяму Барру, позже отредактированный документ был опубликован. Мюллер утверждал, что российские разведчики «предприняли согласованную атаку на политическую систему» США.

Они осуществляли хакерские атаки на компьютеры штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Также, согласно докладу, они распространяли в интернете личную информацию, способную повлиять на ход голосования. Действия хакеров были рассчитаны на то, чтобы нанести ущерб Клинтон.

Однако он не предоставил доказательств сговора штаба Трампа с ними, а также по итогам расследования не удалось доказать, что Трамп совершил уголовное преступление – препятствовал правосудию. После этого Мюллер решил подать в отставку. Президент России Владимир Путин в апреле 2019 г. так прокомментировал итоги доклада Мюллера: «Я вам говорил – ничего не найдут».

В Лондоне проходит акция протеста против приезда Трампа

Выбор редактора
Политика
Новости

Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Организация «Зеленый патруль» совместно с союзом «Национальный экологический корпус» представила новый рейтинг самых чистых и самых грязных регионов России. Он составляется четыре раза в год с 2008 г. В основу рейтинга кладутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.

По итогам прошедшей весны самым экологически чистым регионом признана Тамбовская область. В первую десятку также вошли Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская, Магаданская и Мурманская области, Республика Коми и Ульяновская область.

Самым грязным регионом признана Свердловская область. Также в конце списка оказались Тульская область, Якутия, Забайкальский край, Московская область, Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская и Челябинская области.

Самым чистым городом федерального значения экологи назвали Москву, на втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Севастополь. Среди федеральных округов лидерами являются Центральный, Северо-Кавказский и Северо-Западный. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Уральском федеральном округе.

Читать ещё
Preloader more
Фото