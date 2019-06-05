Стиль жизни

Новости

ВЦИОМ: 85% россиян заявили о готовности отказаться или сократить использование пакетов

85% россиян допускают возможность отказаться или сократить использование пластиковых пакетов, говорится в исследовании ВЦИОМа.

Из них 39% респондентов готовы полностью отказаться от пакетов, а 46% – частично. 70% россиян считают, что сокращение использования пластиковых пакетов позволит уменьшить количество мусора и улучшить экологическую ситуацию.

Всего 68% опрошенных россиян используют пластиковые пакеты для упаковки купленных продуктов. Их них четверть используют пакеты повторно, еще 41% иногда берут новые, оставшиеся треть респондентов почти всегда берут новые пакеты. 18% опрошенных кладут покупки в свою сумку или рюкзак, 9% – в специальную тканевую сумку.

29% тех, кто использует пластиковые пакеты повторно, заявили, что делают это ради экономии. Еще 27% считают, что таким образом заботятся об окружающей среде.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал, что ведомство сейчас готовится к введению запрета на продажу одноразовой посуды из пластика. По его словам, «многие крупные торговые сети» поддерживают эту инициативу.