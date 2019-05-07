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Минприроды готовит запрет на пластиковую посуду

Введение запрета на продажу одноразовой посуды из пластика готовится в Минприроды России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра Дмитрия Кобылкина. «Мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять» такое решение, отметил он. Сроки введения запрета Кобылкин не уточнил.

Министр отметил, что его ведомство выступает «за сокращение загрязнения окружающей среды» и поддерживает «мировую тенденцию за сокращение использование пластика». Кобылкин отметил, что «многие крупные торговые сети» поддерживают эту инициативу.

О том, что рано или поздно России придется рассмотреть возможность законодательного отказа от пластиковой посуды, в конце марта заявлял премьер Дмитрий Медведев. При этом российский премьер сослался на опыт Евросоюза.

Ранее депутаты Европарламента одобрили законопроект, который ставит под запрет производство и продажу отдельных видов одноразовой пластиковой посуды с 2021 г. В их числе оказались пластиковые приборы, тарелки, соломки для напитков, ватные палочки, а также пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола. Также в принятом документе ставится цель обеспечить к 2029 г. сбор 90% использованных пластиковых бутылок.