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В Греции погиб основатель Музея русской иконы

При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы в Москве Михаил Абрамов. Об этом сообщили в Facebook искусствовед Ирина Языкова и директор Научного центра восточнохристианской культуры Алексей Лидов. На их сообщения обратил внимание «Правмир».

Вертолет разбился 20 августа возле острова Порос, погибли три человека. Посольство России в Греции подтвердило, что среди погибших двое россиян, их имена оно не называло.

Абрамов начал заниматься предпринимательской деятельностью в 1985 г.: он открыл кооперативы по пошиву изделий из кожи и меха. В 1991–2000 гг. работал в «Ингосстрахе», где отвечал за строительство зданий в Москве. Собеседники «Ведомостей» называли Абрамова владельцем «Плаза девелопмента». В портфеле компании десяток бизнес-центров в Москве, среди которых «Верейская плаза», «Минская плаза», «Порт плаза» и др.

Музей русской иконы был создан по инициативе Абрамова в 2006 г. На его сайте отмечается, что это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, преобразованная в общедоступный музей. Коллекция насчитывает 5000 экспонатов, в том числе раннехристианские и византийские древности VI–XIV вв., некоторые из них не имеют аналогов.