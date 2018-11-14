Мэрия Москвы хочет снести бизнес-центр

Статья опубликована в № 4696 от 15.11.2018 под заголовком: Москва угрожает ковшом

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













West Park может быть признан самовольной постройкой West Park

Проверка государственной инспекции выявила у бизнес-центра West Park признаки самовольного строительства – об этом «Ведомости» узнали из письма собственников площадей в этом бизнес-центре.

Площадь West Park – 38 900 кв. м, он находится на Очаковском шоссе. Среди фирм, которые приобрели или арендовали площади в этом бизнес-центре, опрошенные «Ведомостями» консультанты называют Buhler-AHS (производит увлажнители воздуха), фармацевтическую компанию «Корал-мед», авиакомпанию «Ист юнион» и др.

«В начале 2018 г. совладельцы бизнес-центра узнали, что Росреестр выборочно остановил регистрацию помещений в West Park», – рассказала представитель инициативной группы собственников комплекса Татьяна Лавренова. Росреестр, продолжает она, ссылался на письмо департамента имущества Москвы, где было указано, что здание имеет все признаки самовольного строительства, так как у девелопера проекта отсутствует разрешительная документация.