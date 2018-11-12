Знаменитый киноцентр «Соловей» на Красной Пресне перестроят в жилой комплекс
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АО «Киноцентр» в октябре получило разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской улице, вл. 15, сказано на сайте информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы. По этому адресу расположен киноцентр «Соловей» на Красной Пресне. Он был построен в 1989 г. для Всесоюзного творческого производственного объединения «Киноцентр» на средства Союза кинематографистов СССР. Это один из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе – там 24 зала.
Киноцентр несколько лет находился в продаже: на его территории предполагалось возведение апарт-комплекса общей площадью около 83 000 кв. м, из которых 37 300 кв. м – надземная часть, знают три консультанта, работавших с проектом, а также два девелопера, рассматривавших его приобретение. Сейчас общая площадь жилой части составляет около 45 000 кв. м, знают два консультанта. Представитель Москомстройинвеста, впрочем, сообщил, что проект на Дружинниковской улице градостроительно-земельной комиссией не рассматривался.
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