Экс-акционеры и менеджеры «Мортона» создадут сеть оздоровительных центров с банями
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Группа компаний «Основа» планирует открыть в Москве сеть семейно-оздоровительных комплексов «Московские термы», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ней. Совладелец «Основы» Егор Храмов эту информацию подтвердил. По его словам, центры сети будут включать в себя бассейны с пресной и морской водой (в том числе на открытом воздухе), бани, сауны и хамам, соляные пещеры, комплексы для грязевых и оздоровительных процедур и т. д.
В течение трех лет «Основа» рассчитывает запустить 30 таких объектов – каждый площадью 2500–5000 кв. м. Инвестиции в один такой оздоровительный центр составят 150–300 млн руб., или около 5–7,5 млрд руб. на всю сеть, говорит Храмов. Комплексы будут располагаться в крупных торговых, а также физкультурно-оздоровительных центрах. Предполагается также открывать и отдельно стоящие объекты, добавляет Храмов.
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