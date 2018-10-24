Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4681 от 24.10.2018 под заголовком: Где парятся в Европе. Самые известные термальные объекты

Экс-акционеры и менеджеры «Мортона» создадут сеть оздоровительных центров с банями

Группа «Основа» инвестирует в проект минимум 5 млрд рублей
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Группа компаний «Основа» планирует открыть в Москве сеть семейно-оздоровительных комплексов «Московские термы», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ней. Совладелец «Основы» Егор Храмов эту информацию подтвердил. По его словам, центры сети будут включать в себя бассейны с пресной и морской водой (в том числе на открытом воздухе), бани, сауны и хамам, соляные пещеры, комплексы для грязевых и оздоровительных процедур и т. д.

В течение трех лет «Основа» рассчитывает запустить 30 таких объектов – каждый площадью 2500–5000 кв. м. Инвестиции в один такой оздоровительный центр составят 150–300 млн руб., или около 5–7,5 млрд руб. на всю сеть, говорит Храмов. Комплексы будут располагаться в крупных торговых, а также физкультурно-оздоровительных центрах. Предполагается также открывать и отдельно стоящие объекты, добавляет Храмов.

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