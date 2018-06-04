Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4580 от 04.06.2018 под заголовком: Люберцы в обмен на Лобню

Основатели «Мортона» возведут жилой комплекс в Люберцах

За это им придется достроить проблемный объект в Лобне
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ГК «Основа» начинает возведение жилого комплекса (ЖК) «Гоголь парк» рядом со строящейся ст. м. «Лухмановская» в Люберцах, рассказал «Ведомостям» чиновник правительства Московской области. Информация о проекте есть и на официальном сайте «Основы». Общая площадь проекта составит 52 000 кв. м, из них 33 600 кв. м – жилье, уточнил управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Инвестиции в проект он оценивает в 1,8 млрд руб.

«Основа» создана в 2016 г. акционерами и топ-менеджерами группы «Мортон» Александром Ручьевым, Егором Храмовым и Колченко для инвестиций в строительство жилья, стартапы, финансы и управление коммерческой недвижимостью. До этого Ручьев продал «Мортон» акционеру группы ПИК Сергею Гордееву, после чего его владельцем стала непосредственно группа.

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