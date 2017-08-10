Кто застраивает новую Москву

«А101»

ГК «А101» хоть и занимает третье место с показателем 293 900 кв. м, но планы у компании самые амбициозные. Сейчас группа возводит четыре новостройки: «Испанские кварталы», «Скандинавия», «Белые ночи» и «Москва А101». Причем в половине из них продажи стартовали за последний год. Но всего застройщик планирует построить в новой Москве 20 млн кв. м недвижимости, потратив на это 450 млрд руб. (данные департамента развития новых территорий Москвы). Для сравнения: за пять лет Москва и частные инвесторы вложили в присоединенные территории совокупно 600 млрд руб. (на фото строительство «Испанских кварталов»)

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