Кто застраивает новую Москву
Больше всего жилья на присоединенных территориях строят группы «Абсолют» и ПИК
За последний год объем предложения на первичном рынке новой Москвы вырос на 75% и достиг рекордной отметки в 12 800 квартир, подсчитали эксперты «Метриум групп». Продажи стартовали в девяти жилых комплексах. В том числе на этот рынок вывели свои проекты застройщики, ранее тут не работавшие
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Эксперты «Метриум групп» подсчитали, какие компании больше всего строят жилья в новой Москве. Расчеты не учитывали уже сданные и распроданные корпуса, а также те дома, строительство которых только планируется. На первом месте - ГК «Абсолют». Этот застройщик возводит два крупнейших проекта Московского региона – «Переделкино Ближнее» и «Первый Московский». Общая площадь жилья в них составляет 2,6 млн кв. м, но сегодня в продаже только 457 100 кв. м (на фото - ЖК «Переделкино Ближнее»)
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Немного отстает от лидера ГК ПИК. Компания строит в новой Москве три жилых проекта - «Бунинские луга», «Саларьево парк» (на фото), «Новомосковский». Последний – это перешедшая от компании «Мортон» новостройка, ранее известная как микрорайон Щербинка. Площадь квартир в продаже - 444 800 кв. м. По данным портала ЦИАН, ЖК «Саларьево парк» является самым продаваемым ЖК не только в ТиНАО, но во всей столице. На его долю приходится около 8% (1900 ДДУ) от всего объема сделок в Москве
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ГК «А101» хоть и занимает третье место с показателем 293 900 кв. м, но планы у компании самые амбициозные. Сейчас группа возводит четыре новостройки: «Испанские кварталы», «Скандинавия», «Белые ночи» и «Москва А101». Причем в половине из них продажи стартовали за последний год. Но всего застройщик планирует построить в новой Москве 20 млн кв. м недвижимости, потратив на это 450 млрд руб. (данные департамента развития новых территорий Москвы). Для сравнения: за пять лет Москва и частные инвесторы вложили в присоединенные территории совокупно 600 млрд руб. (на фото строительство «Испанских кварталов»)
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Четвертое место досталось компании Sezar Group с проектом комфорт-класса «Рассказово» (на фото) – площадь квартир в строящихся корпусах составляет 199 400 кв. м. Новостройки в сегменте комфорт-класса в новой Москве преобладают - 458 500 кв. м из общего объема предложения в 578 800 кв. м (данные «Бест-Новостроя»)
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На пятой позиции – компания «Инвесттраст», реализующая один из самых масштабных и самых возрастных проектов «Новые Ватутинки» (на фото). Его строительство началось за несколько месяцев до присоединения к столице подмосковных территорий. Общая жилая площадь проекта - почти 900 000 «квадратов», продажи ведутся в корпусах площадью 166 800 кв. м
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Компания «Самолет девелопмент» строит в новой москве два жилых комплекса - «Внуково-2017» и «Внуково-2016». Площадь продаваемых в них квартир - 113 787 кв. м
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Площадь продаваемых квартир в ЖК «Прима-парк» (на фото) - единственном в новой Москве проекте компании «Кортос» - составляет 96 905 кв. м
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Концерн «Крост» - единственный крупный застройщик новой Москвы, который строит в ТиНАО не только жилые, но апартаментные комплексы - «Новая звезда» и «Легенда 18». Общая площадь находящихся в продаже квартир и апартаментов застройщика равна 88 630 кв. м
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«Строительный альянс» - пожалуй, самый загадочный застройщик новой Москвы из десятки крупнейших. Эта компания была создана специально для возведения ЖК бизнес-класса «Дубровка» (на фото). Других проектов у застройщика нет. Но генеральным подрядчиком «Дубровки» выступает ООО «Крост». Площадь продаваемого жилья в проекте - 73 704 кв. м
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Застройщик дорого жилья компания Barkli пришла в новую Москву с демократичным форматом - ЖК «Медовая долина», который строится в Крекшино. Площадь продаваемых квартир в проекте - 70 541 кв. м. По подсчетам «Бест-Новостроя», за год предложение в новой Москве выросло на 40% до почти 580 000 кв. м. В итоге новостройки ТиНАО заняли 14% от общего объема предложения нового жилья в столице (3,99 млн кв. м по итогам первого полугодия 2017 г.)
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