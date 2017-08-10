Жилая недвижимость

Кто застраивает новую Москву

Больше всего жилья на присоединенных территориях строят группы «Абсолют» и ПИК
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