Основатели «Мортона» инвестируют 260 млн евро в жилье в Европе

Компания планирует инвестировать порядка 260 млн евро в покупку и строительство проектов жилых комплексов в Чехии, Германии и Австрии Д. Новожилов / Ведомости

ГК «Основа», созданная бывшими акционерами и топ-менеджерами «Мортона», выходит на рынок зарубежной недвижимости: компания планирует инвестировать порядка 260 млн евро в покупку и строительство проектов жилых комплексов в Чехии, Германии и Австрии, рассказал президент группы Александр Ручьев. По его словам, структура «Основы» - G2 - уже приобрела два проекта на 29 000 кв. м (с возможностью расширения до 50 000 кв. м) в центре Праги, а также ведет переговоры о покупке еще одного на 40 000 кв. м. Эту информацию подтвердили партнер бизнесмена по этим проектам Григорий Бубнов, а также топ-менеджер крупной международной консалтинговой компании, работающей в Чехии. Инвестиции в уже приобретенные площадки Ручьев оценивает в 60 млн евро. Еще 100 млн евро компания может вложить в третий проект в Праге.

Свой интерес к зарубежной недвижимости Ручьев объясняет тем, что количество девелоперских проектов во многих крупных городах Европы крайне ограничено. В то же время средняя ставка кредитования в банках той же Чехии составляет 1,8-2,5%, а ставки по ипотечным кредитам - 2-3%, что обеспечивает стабильный спрос на такие проекты.

«Основа» также рассматривает несколько проектов в Германии (Мюнхене и Штутгарте) и Австрии (Вена и ее пригороды). Инвестиции в эти проекты, по словам Ручьева, составят свыше 100 млн евро.

«Основа» создана в 2016 г. Ручьевым и топ-менеджерами «Мортона» Олегом Колченко и Егором Храмовым для инвестиций в девелопмент жилья, стартапы, финансы и управление коммерческой недвижимостью. До этого Ручьев продал «Мортон» акционеру группы ПИК Сергею Гордееву. Позже ПИК выкупил компанию у Гордеева, сумма сделки составила 11 млрд руб., говорилось в отчете девелопера.