Основатель «Мортона» Александр Ручьев инвестирует в блокчейн-стартапы

Бывший президент и совладелец девелоперской компании «Мортон» Александр Ручьев станет соучредителем блокчейн-акселератора ICO Lab Ecosystem. Об этом говорится в сообщении новой компании Ручьева — ГК «Основа».

ICO Lab создана для инвестирования в проекты на блокчейне, предоставления услуг краудфандинг-площадки, управления портфелями токенов инвесторов. Финансовая структура платформы состоит из нескольких фондов, конкурирующих между собой за возможность профинансировать перспективные проекты. Частью экосистемы также является ICO Lab Fund, разработанный на платформе Ethereum.

В планах «Основы» и ICO Lab развитие перспективных блокчейн-стартапов, блокчейн-хакатоны в московском технопарке «Физтехпарк». ICO Lab Ecosystem в настоящее время помогает проектам Zeus, Artex, Prover, Protectiq.

Портфель вложений диверсифицируется следующим образом: 40% вкладываются в стабильную криптовалюту, 40% - в блокчейн-стартапы, поддерживаемые экосистемой, и 20% средств вкладываются исходя из рыночной ситуации.

ГК «Основа» образована в 2016 г. для инвестиций в высокотехнологичное производство, коммерческую недвижимость и девелопмент бывшими акционерами крупной девелоперской компании московского региона «Мортон», проданной крупнейшему застройщику жилья в России — ГК ПИК Сергея Гордеева.