Бывшие топ-менеджеры «Мортона» купили две гостиницы ВТБ

При стартовой цене в 1,9 млрд руб. за отель «Останкино» (40 000 кв. м) «Град-индустрия» согласилась заплатить 1 млрд руб. Гостиница «Останкино»

Компания «Град-индустрия», связанная с группой «Основа», стала победителем аукционов по продаже двух гостиниц группы ВТБ, рассказал источник, близкий к организаторам торгов, и подтвердил один из претендентов на эти объекты. При стартовых ценах в 1,9 млрд руб. за отель «Останкино» (40 000 кв. м) и 1,8 млрд руб за «Турист» (27 100 кв. м) «Град-индустрия» согласилась заплатить 1 млрд руб. и 1,1 млрд руб. соответственно.

«Основа» была создана осенью 2016 г. топ-менеджерами группы «Мортон» Александром Ручьевым, Олегом Колченко и Храмовым. До этого Ручьев продал «Мортон» акционеру ГК ПИК Сергею Гордееву (компания в итоге вошла в ПИК). Ручьев говорил «Ведомостям», что в случае победы гостиницы будут внесены в ПИФы под управлением Credo Capital (создана «Основой» для инвестиций в коммерческую недвижимость), а паи фондов предложены частным и институциональным инвесторам.

Владелец управляющей компании Ivashkevish Hospitality Станислав Ивашкевич говорит, что, учитывая конструкции обеих гостиниц, их легко можно будет переделать в жилые комплексы, тем более что у акционеров «Основы» большой опыт работы именно в жилой недвижимости.

«Основа» только месяц назад анонсировала свое возвращение на рынок жилья после продажи «Мортона». Компания будет строить два жилых комплекса — на 20 000 кв. м в Текстильщиках и на 38 000 кв. м на Садовом кольце. Компания также будет достраивать ЖК «Парад планет» в Королеве, который начинала группа «Мортон», но затем проект вместе с компанией перешел ПИК.

Группа ВТБ изначально планировала продать шесть гостиниц за 7,4 млрд руб. Кроме «Останкино» и «Туриста» это «Саяны», «Восход», «Алтай» и «Кузьминки». Претендентов на три последние отеля не оказалось. А заявки на «Саяны» были поданы двумя физическими лицами - Ингой Зориной и Алексеем Набатовым. Победителем стал последний: он, при стартовой цене в 600 млн руб., согласился заплатить за объект 375 млн руб. О самом Набатове известно не много. Согласно ЕГРЮЛ, он является владельцем нескольких компаний, занимающихся сдачей недвижимости в аренду, и довольно активно участвует в различных торгах. Так, в 2013 г. он выиграл торги по продаже здания ОАО «Домодедовская типография» на Каширском шоссе. Представитель ВТБ сообщил лишь, что результаты торгов будут объявлены 7 августа. «Мы считаем результаты торгов приемлемыми и продолжим последовательную политику по реализации непрофильных активов ВТБ», — отметил он. Связаться с Набатовым не удалось.

«Останкино» и «Турист» не первые гостиницы, на которых ВТБ нашел покупателей. Осенью прошлого года группа продала отели «Орехово» и «Царицыно» фирме ООО «Бизнес недвижимость», действующей в интересах инвестфонда «Платформа».