Бывшие топ-менеджеры «Мортона» достроят ЖК «Парад планет»

Жилой комплекс «Парад планет» будет построен в подмосковном Королеве ЖК «Парад планет»

ГК «Основа», созданная бывшими акционерами и топ-менеджерами группы «Мортон» Александром Ручьевым, Олегом Колченко и Егором Храмовым, будет достраивать жилой комплекс «Парад планет» (85 000 кв. м) в подмосковном Королеве, следует из ее сообщения.

Изначально девелопером комплекса выступал сам «Мортон». Однако осенью прошлого года компанию приобрел основной акционер ГК ПИК Сергей Гордеев, а спустя несколько месяцев и сам ПИК. В конце июня 2017 г. ПИК и «Основа» договорились о передаче проекта последней, сказано в ее сообщении. Условия сделки не разглашаются.

По словам Колченко (курирует в «Основе» направление девелопмента жилья), «Парад планет» изначально отличался от продукта, предлагаемого ПИК в Московской области. Она специализируется на строительстве крупных проектов индустриального домостроения, площадью по несколько сотен тысяч метров и высокой этажностью, тогда как этот комплекс имеет более сложную архитектурную форму, говорит Колченко. На сегодняшний момент объект готов почти на 90%, сказано в сообщении. Его планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2018 г.

«Основа» была создана осенью 2016 г., сразу после продажи «Мортона» Гордееву. Компания специализируется на стартапах в сегменте высоких технологий (это направление курирует лично Ручьев), финансах, управлении коммерческой недвижимостью и девелопменте жилья. Так, в марте этого года стало известно, что «Основа» планирует запустить платформу Credo Capital для инвестиций в объекты коммерческой недвижимости. Для этих целей она создала несколько закрытых паевых инвестиционных фондов, в которые внесла около 60 000 кв. м объектов в сегменте торговой недвижимости и стрит-ритейла в Москве и Московской области. Паи фондов планируется предлагать инвесторам. Кроме того, компания намерена вложить 6 млрд руб. в строительство двух жилых комплексов - на 60 000 кв. м в Текстильщиках и на ул. Академика Сахарова