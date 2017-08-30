Крупнейший девелопер России сообщил о двукратном росте продаж жилья

ПИК — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России Максим Стулов / Ведомости

ГК ПИК по итогам 6 месяцев этого года продала примерно 771 000 кв.м. недвижимости, что на 90,4% больше, чем за аналогичный период 2016 г., следует из промежуточного финансового отчете компании по итогам первого полугодия 2017 г.

Рост продаж ПИК скорее всего связан с увеличением портфеля группы после покупки «Мортон», говорит председатель совета директоров «Бест новострой» Ирина Доброхотова. ПИК приобрел «Мортон» у своего акционера Сергея Гордеева в конце прошлого года. Сам Гордеев в свою очередь выкупил «Мортон» у Александра Ручьева осенью 2016 г. Сумма сделки составила 11,7 млрд руб, сообщала ПИК. Объединенная компания будет продавать 1,8 млн кв. м ежегодно на 190 млрд руб., говорил Гордеев.

Денежные поступления ПИК за I полугодие 2017 г. выросли на 125,9% до 94,4 млрд руб, а общая выручка — на 119,3% до 41,5 млрд руб. Тем не менее, по итогам 6 месяцев 2017 г. чистый убыток группы составил 2,5 млрд руб, тогда как годом ранее компания зафиксировала чистую прибыль в размере 1,7 млрд руб. Увеличился и чистый долг ПИК: сейчас он составляет 43,6 млрд руб, тогда как на 31 декабря 2016 г. он был 40,7 млрд руб.

ПИК — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Земельный банк компании по состоянию на 31 декабря 2015 г. составил 12,5 млн кв. м. (более поздних данных нет). Основной акционер группы — Гордеев. В июле этого года он выкупил доли своих партнеров по компании — Александра Мамута и Микаила Шишханова. В итоге сейчас ему принадлежит 50,02% акций ПИК.

Тем временем, по данным управления Росреестра по Москве, в первом полугодии 2017 г. в Москве зарегистрировано на 13% меньше сделок с переходом прав собственности на жилье, чем годом ранее. 54 661 против 62 736 соответственно. Впрочем, эта статистика учитывает в основном сделки купли-продажи квартир на вторичном рынке. А вот количество договоров участия в долевом строительстве (ДДУ, продажи в новостройках) выросло на 68,5%: 23 862 против 14 159.

Группа ЛСР — второй после ПИК крупнейший девелопер жилья в России — сообщил, что по итогам 6 месяцев 2017 г. компания продала 257 000 кв.м. жилья, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка компании также сократилась на 19% до 15,4 млрд руб. Впрочем, компания в своем отчете пишет, что основной объем ввода, который составит более 800 000 кв.м. недвижимости, придется на второе полугодие 2017 г.

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