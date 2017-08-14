Москва определила стартовые площадки для реновации

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Этот дом в Бескудникове ждет переселенцев Андрей Гордеев / Ведомости

Сейчас рассматривается 323 стартовые площадки с потенциалом строительства 5,8 млн кв. м недвижимости, в том числе 237 первоочередных с возможностью возведения 4,3 млн «квадратов» площадей», – сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, одно из основных требований – участки должны быть максимально приближены к району реновации, поскольку жители изъявили желание остаться в своих районах: «Мы уверены, что 85–90% жителей останется не то что в своих районах, а в микрорайонах». Стартовые площадки разные, рассказывал Хуснуллин: это площадки, где нет обременения; частные гаражи, коммунальные объекты, а также строящиеся дома.