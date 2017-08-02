В программу реновации в Москве вошли около 100 девятиэтажек

Около 100 девятиэтажных домов вошли в программу реновации жилья в столице, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«Помимо пятиэтажек в программу вошли и двух- и трехэтажные дома, а также порядка ста девятиэтажек. Эти дома находятся в неудовлетворительном состоянии, их жители решили воспользоваться своим правом, проголосовали и были включены в программу», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что большая часть этих девятиэтажек расположена рядом с районами пятиэтажной застройки.

«В то же время, вопреки негативным ожиданиям, так называемые "сталинки" в программу не вошли», — добавил заммэра.

Ранее был обнародован итоговый список домов, подлежащих сносу в рамках программы реновации жилого фонда Москвы, в который включены 5144 дома.Очередность сноса домов в рамках программы реновации определят до конца 2019 г. Точный список площадок для строительства по программе, которых насчитывается более 300, будет подготовлен к 1 октября.