Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

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Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге. Это произошло после замечаний, представленных Минэнерго, Минпромторгом и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство. Информацию также подтвердил источник в одной из компаний, сотрудники которой участвовали в обсуждении документа.

О предложении ввести новый налог Чубайс рассказал в июне в интервью «РИА Новости». По его словам, углеродный налог должен стимулировать промышленников снижать выбросы. Чубайс отметил, что, согласно плану правительства по ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система учета объемов выбросов. В ЕС действует правило, согласно которому импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали нормы, облагаются налогом, напомнил он.

Применять налог планировалось начать через пять лет после вступления в силу закона о государственном регулировании парниковых газов. Премьер-министр Дмитрий Медведев ратифицировал присоединение России к Парижскому соглашению в сентябре 2019 г. Минэкономразвития предлагает вернуться к рассмотрению вопроса о налоге после запуска системы отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов, если Россия не достигнет целей по сокращению выбросов. В Российской академии наук (РАН) полагают, что введение углеродного налога создает финансовые угрозы для корпораций российского топливно-энергетического комплекса. В частности, потери «Газпрома» могут составить $8 млрд в год при ставке $80 за тонну эквивалента СО2. Кроме того, налоа несет риски потери Россией значительной части экспорта из-за существенного удорожания энергоносителей и снижения их привлекательности для европейских и азиатских потребителей, считают в РАН.

Парижское соглашение по климату вступило в силу в 2016 г. Оно регулирует действия стран для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 г. Цель документа – удержать рост глобальной cредней температуры «намного ниже» 2°C и постараться ограничить рост температуры величиной 1,5°C. В конце февраля Минприроды внесло в правительство предложения по ратификации этого соглашения.