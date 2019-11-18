Умер писатель Игорь Сахновский

Российский писатель и поэт Игорь Сахновский умер 18 ноября в Екатеринбурге в возрасте 61 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на коллегу писателя Евгения Касимова. По его словам, Сахновский умер от разрыва аорты. Дата прощания с писателем пока не известна.