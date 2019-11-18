Умер писатель Игорь Сахновский
Российский писатель и поэт Игорь Сахновский умер 18 ноября в Екатеринбурге в возрасте 61 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на коллегу писателя Евгения Касимова. По его словам, Сахновский умер от разрыва аорты. Дата прощания с писателем пока не известна.
Сахновский родился 17 июля 1958 г. в городе Орске, в 1981 году окончил филологический факультет Уральского государственного университета. Работал в Средне-Уральском книжном издательстве, журнале «Уральский следопыт», уральском отделении Академии наук СССР, региональном отделении издательства «Наука».
Сахновский – автор романов «Насущные нужды умерших», «Человек, который знал все», «Заговор ангелов», «Свобода по умолчанию», а также нескольких сборников рассказов и стихов. Он также финалист премий «Национальный бестселлер», «Большая книга» и «Русский Букер», обладатель приза читательских симпатий литературной премии «НОС». В 2008 г. роман «Человек, который знал все» награжден премией «Бронзовая улитка», которую присуждал Борис Стругацкий, в 2009 г. его экранизировал режиссер Владимир Мирзоев.
Его произведения издавали журналы «Урал», «Уральский следопыт», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», London Courier, «Новый очевидец», «Большой город», Revue des Deux Mondes, Lettres Russes. Книги Сахновского издаются в Германии, Великобритании, Франции, Италии, Сербии, Болгарии, Ливане, Хорватии.