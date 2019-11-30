Слуцкий покинул пост главного тренера футбольного клуба «Витесс»

По словам Слуцкого, он сделал все, чтобы переломить ситуацию, но ему это не удалось. После пятого поражения подряд другого решения, кроме как уйти в отставку, тренер не видел. «Клубу нужен кто-то еще, чтобы исправить ситуацию. Я провел прекрасное время в Арнеме, но это футбол», — сказал Слуцкий.