Слуцкий покинул пост главного тренера футбольного клуба «Витесс»
Нидерландский футбольный клуб «Витесс» официально объявил об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера. Вместе с ним клуб покидают Олег Яровинский, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий, входившие в тренерский штаб. Вопрос о формировании нового тренерского штаба будет рассмотрен в ближайшее время, отмечается в сообщении.
Накануне «Витесс» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Нидерландов. В гостевом матче с «Херенвеном» «Витесс» сначала вел со счетом 2:0, но в итоге позволил сопернику вырвать победу. Игра закончилась со счетом 3:2. Сейчас «Витесс» занимает шестое место в турнирной таблице, от лидирующего «Аякса» его отделяют 15 очков.
По словам Слуцкого, он сделал все, чтобы переломить ситуацию, но ему это не удалось. После пятого поражения подряд другого решения, кроме как уйти в отставку, тренер не видел. «Клубу нужен кто-то еще, чтобы исправить ситуацию. Я провел прекрасное время в Арнеме, но это футбол», — сказал Слуцкий.
Экс-наставник сборной России, московского ЦСКА и ряда других российских клубов приступил к работе главным тренером «Витесса» перед стартом сезона-2018/2019. Перед этим Слуцкий был главным тренером английского «Халл Сити».