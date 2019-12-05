Вышел в прокат документальный фильм «Встреча с Горбачевым»

В основе фильма три интервью с Михаил Горбачевым – единственным президентом СССР, одним из крупнейших политических лидеров XX века. По словам Херцога, Москве он увидел трагическую фигуру одинокого человека: Горбачева, который окружен людьми, обвиняющими его в исчезновении Советского Союза и в невыполненных обещаниях перестройки и гласности – перемен, которые должны были улучшить жизнь народа.