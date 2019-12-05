Вышел в прокат документальный фильм «Встреча с Горбачевым»
Центр документального кино выпустил в прокат фильм немецкого режиссера Вернера Херцога и британского документалиста Андре Сингера «Встреча с Горбачевым».
В основе фильма три интервью с Михаил Горбачевым – единственным президентом СССР, одним из крупнейших политических лидеров XX века. По словам Херцога, Москве он увидел трагическую фигуру одинокого человека: Горбачева, который окружен людьми, обвиняющими его в исчезновении Советского Союза и в невыполненных обещаниях перестройки и гласности – перемен, которые должны были улучшить жизнь народа.
Для фильма также дали интервью президент Польши в 1990-1995 гг. Лех Валенса, премьер Венгрии 1988-1990 гг. Миклош Немет и бывший госсекретарь США Джорд Шульц.