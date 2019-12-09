Андрей Малахов покидает должность главного редактора журнала StarHit

Журналист и телеведущий Андрей Малахов уходит с должности главного редактора журнала StarHit, а само издание c января 2020 г. будет выходить только в электронной версии. Об этом говорится в сообщении на сайте журнала.



«Сегодня, когда в скорости подачи информации интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой «StarHit. Журнал Андрея Малахова» исчерпаны», – сказал Малахов. По его словам, три последних печатных номера журнала выйдут без его участия.